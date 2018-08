La Subsecretaría de Derechos Humanos de Neuquén recibió en una sola semana a más de 50 familias de ese país para tratar de encauzar esta problemática que se centra en la ausencia de un trámite que el propio gobierno de Venezuela les niega: la apostilla, que es la certificación que le da validez a los títulos y a los antecedentes penales.

La gran mayoría de quienes recurrieron en ayuda son profesionales (74%) que cuentan con títulos terciarios o universitarios, más otro 11% que está completando esos estudios.

Arribaron al país y a la provincia este año y más de la mitad lo hizo en los últimos seis meses. Entre las profesiones, en primer lugar se ubican médicos, docentes e investigadores con un 19%, seguido de administradores de empresas (13%) y oficios vinculados a la actividad petrolera (11%).

p03-pieza-venezolanos.jpg

Los motivos de la salida de Venezuela de parte de estas familias están relacionados con la profunda crisis económica, política y social que vive ese país, y llegaron a la provincia porque consideran que aquí tendrán más posibilidades de conseguir algún empleo que en otras partes de la Argentina.

“Esta es una problemática migrante distinta a otras. Cuando planteamos este tema ante Nación, ya que no es sólo de Neuquén, Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos comenzaron a trabajar en alternativas que primero pueden categorizar de qué hablamos. Los venezolanos no son refugiados ni exiliados políticos, son desplazados”, explicó Alicia Comelli, subsecretaria de Derechos Humanos de Neuquén.

“Hay un mecanismo que Naciones Unidas tiene previsto para casos como los primeros dos, pero no para este porque se considera, pese a todas las cosas graves que sabemos que ocurren en Venezuela, que se trata de un país democrático”, apuntó.

p03-f01a-migracion-venezuela.jpg

Frente a esta situación irregular de muchas familias venezolanas que no pueden conseguir sus papeles, la Provincia, a través de su Observatorio de Derechos Humanos, realizó gestiones con las universidades para que en los casos de profesionales se pueda avanzar en la habilitación de títulos. Pero eso requiere también una autorización del Ministerio de Educación de la Nación.

“Una de las alternativas es elevar una nota describiendo la tramitación de la apostilla para dar más tiempo al trámite, pero esa apostilla es un documento de La Haya que no se puede obviar”, señaló Comelli. “De títulos secundarios ya han salido resoluciones que habilitan y lo que se busca es hacer excepciones con los otros temas”, dijo.

Explicó que hoy su área de Gobierno está funcionando como una suerte de delegación consular itinerante, donde una vez al mes se viaja a Buenos Aires para la realización de trámites que posibiliten tender un puente y acercar una solución a estas familias.

p03-f02-alicia-comelli-derechos-humanos.jpg

--> Piden a Nación abrir una oficina de atención

La situación de los migrantes, más allá del caso puntual de los venezolanos, es compleja. Por esta razón, se solicitó al gobierno nacional que abra una oficina de atención en Neuquén. “No hay otro lugar del país que hoy tenga esta movilidad y por eso pedimos este centro. Nación quiere abrir dos espacios más en el país y nosotros proponemos que uno esté acá para trabajar articuladamente”, afirmó Comelli.

“Nos estamos desarrollando mucho con Vaca Muerta, pero no estamos a la altura de la dimensión de lo que significa la migración y la cantidad de gente que viene”, indicó. La funcionaria sostuvo que la principal comunidad extranjera es la boliviana, seguida por los peruanos y chilenos, pero que la principal problemática es la venezolana.

“Los bolivianos pueden tener problemas de orden de registro civil, igual que los peruanos, y nosotros facilitamos esos trámites para que no tengan que ir a Buenos Aires. Lo de Venezuela representa el problema más grande porque no tiene consulado y, aunque lo tuviera, no está resolviendo esto. Pero para todo, lo que necesitamos es una oficina de atención al migrante”, advirtió.

