Embed Pablo #Jerez en @PuntoBocaRadio: "La obra social de futbolistas agremiados le da todo a mi hija. Medicamentos, colegio. Estoy llegando al final de mi carrera y nose si el próximo año podré tener club y sin contrato no me cubre. Mi hija necesita una pensión por discapacidad" pic.twitter.com/riYp2jri3O — Punto Boca (@PuntoBocaRadio) 23 de noviembre de 2018

“Mi problema va a ser cuando no pueda jugar más. Desde el 2015 estoy tramitando su pensión y no sale. Ya tuvo las juntas médicas y todo, pero no sé en qué quedó. Ella tiene hidrocefalia, un retraso mental, epilepsia e hiperquinesia. Son muchas las cosas que tienen que tomar y yo, aunque además del fútbol estoy trabajando de remisero seis horas por día, no voy a llegar a pagar todo cuando me retire”, comentó Jerez al Diario Olé.

Acerca de cuál es su intención para lograr que su hija tenga lo que le corresponde, el defensor comentó: “Me gustaría llegar a Macri, que era el presidente cuando yo estuve en Boca, para ver si él puede hacer algo”.

Además de su paso por Boca, Jerez vistió las camisetas de Colón (2005-08), Tigre (08-09), Huracán (09-10), Olimpo (10-12), Camioneros (12-15), San Martín de Burzaco (15-16) y Deportivo Merlo (16-18).

LEÉ MÁS

La mamá de Pavón: "Cristian está bien y quiere jugar"

Las dudas y certezas del Muñeco y Guillermo a dos días de la Superfinal