De optar por la primera alternativa, el entrenador saldría con un 5-4-1, con Lucas Martínez Quarta como compañero de zaga de Jonatan Maidana y Javier Pinola. Ahora, si al campo de juego del Monumental salen cinco volantes, además de Leonardo Ponzio, Pity Martínez, Ignacio Fenrández y Exequiel Palacios, Enzo Pérez le ganaría la pulseada al colombiano Juanfer Quintero, que sería el as bajo la manga que se guardaría Gallardo para dar vuelta si la historia se da desfavorable.

Si llegara a volcarse por Mora, el técnico formaría con el 4-4-2 clásico, integrado por Franco Armani; Gonzalo Montiel, Maidana, Pinola y Milton Casco; Fernández, Ponzio, Palacios y Martínez; Mora y Lucas Pratto.

Entre nueve y 10 hombres, dependiendo del esquema, ya están definidos para el Muñeco.

¿Y qué pasa en Boca?

Por el lado xeneize, el principal interrogante pasa por el ataque y por cómo cubrir la baja del desgarrado Cristian Pavón. Si bien se intentó instalar en las últimas horas que el delantero sería exigido para disputar el desquite de la serie, lo cierto es que el grado 1 de su distensión no le permitirá ser de la partida.

Entre Mauro Zárate, Carlos Tevez y Edwin Cardona, los mellizos deben definir un reemplazo. El buen desempeño en los minutos que jugó ante La Banda en la ida posicionan al Apache como el candidato número uno. Ahora, si Guillermo planta a sus dos goleadores, Ramón Ábila y Darío Benedetto, en el 11 titular, la alternativa que gana fuerza es la del ingreso del colombiano por encima de la de Carlitos.

El momento que atraviesan los dos centroatacantes -marcaron los tantos xeneizes en la ida- hace dudar a los hermanos.

El arco también es cuestión de Estado en La Boca: ¿atajará el recuperado Esteban Andrada o mantendrá la titularidad un Agustín Rossi en alza? El ex Lanús jugó ante Patronato el fin de semana pasado y no mostró secuelas tras casi dos meses fuera de las canchas por una fractura en el maxilar. Por su parte, el ex Chacarita y Defensa y Justicia tuvo una ida ante el Millonario que le hizo ganarse el reconocimiento de La Bombonera. Guillermo no dio ningún indicio.

El lateral derecho también es una cuestión a definir. El flojo rendimiento de Leonardo Jara ante River y el nivel aceptable de Julio Buffarini el fin de semana pasado ante los entrerrianos podría modificar la defensa. De esta manera, los únicos que parecen tener un lugar asegurado son: Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza, Nahitán Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez y Wanchope.

A dos días, la ostentación del plantel de La Ribera parece darle más variantes al Mellizo que la escasez con la que el Muñeco buscará cubrir los huecos con lo mejor que tenga.

