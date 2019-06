El drama de una familia: cada vez que llueve se les inunda la casa

“Llueve y se nos inunda la casa. Pagamos 6 mil pesos más 4 mil de gas. Le dijimos al propietario, pero no hace nada. Nosotros no podemos ir a otro lado porque no nos alcanza la plata”, dijo Melanie quien dentro de dos meses será mamá.

Su suegra, Marta Núñez, señaló que están inscriptos en el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (Ruprovi) y a pesar de que pagaron cuotas hasta donde pudieron con el MTD, no pudieron alcanzar el sueño de la vivienda propia.

“Lo único que quiero es que alguien los ayude. Son muy jóvenes y no tienen cómo salir de esta situación. Ahora van a tener un hijo y no pueden estar con el agua hasta el cuello”, agregó la mujer.

Embed

LEÉ MÁS

Vecina denunció que tras obra de asfalto los desbordes cloacales inundan su casa