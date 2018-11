“La crisis económica que estamos viviendo desde que asumió el gobierno de Macri me llevó a rebuscármela vendiendo libros, muchos de mi propia biblioteca y otros que fui comprando o adquiriendo por canje”, explica el hombre, que unos años atrás se desempeñó en el área de Cultura de la provincia dictando talleres literarios y como docente de Dramaturgia en la Escuela de Bellas Artes.

Asegura que de lunes a viernes, desde el mediodía y hasta las siete de la tarde, es "feliz" vendiendo libros. “No tomo esto como un sufrimiento, porque puedo estar leyendo libros todo el tiempo, me interesan todos los temas porque ante todo soy un lector”. Aclara que lo que hace "no sirve para hacer plata" pero sí para sobrevivir haciendo algo que le gusta. "Acá gano menos que si fuera empleado, pero mantengo una cierta dignidad interior. Esto me da para vivir con lo mínimo, da para alguna vez comprarme un pantalón”, cuenta.

Al recorrer la mesa de libros –cuyos precios van de los 60 pesos a los 3000 pesos– uno puede toparse con los Clásicos universales de la literatura erótica, dos tomos de La guerra y la paz de Tolstoi, Mujeres de Goethe en una edición española de 1900, Dramas de Victor Hugo de 1884, ocho tomos de las Obras completas de Federico García Lorca, además de autores que van desde Hermann Hesse a Julio Verne, de Cortázar a Manuel Puig, y de historia y política argentina a latinoamericana.

Algunos de sus clientes llegan hasta los pasillos de la facultad en busca de los libros que Flynn promociona a través de su página de Facebook. En la entrada que titula "Libros en la tormenta", el librero muestra la fotografía de la tapa del libro y una descripción.

"Antes el docente compraba cuatro o cinco libros, muchos de ellos que necesitaba para dictar sus clases, y además se llevaba alguno para su lectura placentera. Ahora eso se redujo notablemente", explica Flynn. Y agrega: "Es raro que un día no venda un libro, siempre algún comprador te justifica haber decidido hacer esto".

Acaso muchos de sus clientes, entre los que se encuentran estudiantes, docentes y empleados de distintas áreas de la universidad, no saben que este hombre es autor de nueve obras de teatro, algunas de las cuales fueron representadas en las salas de la región y también de Buenos Aires y de otras provincias.

Una de esas obras es Monólogos de la Revolución, donde Flynn retrata el costado humano de tres próceres: Mariano Moreno, quien muere misteriosamente en un barco rumbo a Inglaterra; Juan José Castelli, que fallece de cáncer y preso acusado de revolucionario, y Manuel Belgrano, muerto en la más absoluta pobreza. La obra, que fue representada magistralmente por el actor Raúl Castro, comprende tres monólogos dichos por cada uno de los miembros de la Primera Junta de 1810. “La intención fue darles un perfil más humano a esos personajes que muchas veces han aparecido más como una estampa escolar que como un sentido auténtico de vida”, explica.

No recuerda exactamente el primer libro que le voló" la cabeza, pero menciona Narciso y Goldmundo, del alemán Hermann Hesse, "por esa indagación del mundo íntimo del ser" y La metamorfosis, de Kafka, por "esa soledad del hombre en su mirada más descarnada".

"La desestimación del libro en papel es un error muy grande", dice el hombre que confiesa que a veces sufre por el libro que vende y que en lo más íntimo le gustaría quedarse.

