“Fue una sorpresa, porque cuando fui a buscar la habilitación comercial y a hacer los papeles no me dijeron nada sobre este tipo de actos”, aseguró el dueño.

El hecho fue denunciado a través de las redes sociales por María Eugenia Ferraresso y Andrea Ferracioli, concejales del MPN, mientras que el director de Comercio del Municipio, Gustavo Orlando, actuó de inmediato y notificó al jefe de la compañía sobre la infracción.

El funcionario indicó que se multó a los responsables y que se los intimó para que retiraran el número. Además, aseguró que de no cumplir con la reglamentación vigente (ordenanzas 10.007 y 11.036), cancelarán todas las funciones.

Desinformado

Este diario habló con el dueño del circo, Gustavo Yovanovich, quien explicó que al solicitar la habilitación comercial, las autoridades no le notificaron que los espectáculos con animales están prohibidos. “La infracción fue una sorpresa porque no me habían dicho nada al respecto. En cambio, sí me avisaron que no se pueden vender bebidas alcohólicas y que la gente no puede fumar dentro de la globa”, detalló.

El hombre contó que se trató de un número excepcional que incorporaron sólo por un fin de semana. “Justo contamos con un artista mexicano que trabajaba con seis caniches. Vengo de Bariloche y El Bolsón, y pueden constatar que allí no trabajamos con animales porque no es parte de nuestra rutina”, manifestó.

Yovanovich se lamentó por el polémico acto y pidió disculpas a los neuquinos que se sintieron ofendidos. Además, aclaró que no hubiese presentado el espectáculo de haber conocido la reglamentación vigente.

El Circo Mundial llegó a la ciudad hace unos 20 días y se instaló en el predio Afuven, frente a la terminal de ómnibus, donde continuará hasta mediados de agosto (ver aparte).

La ordenanza 10.007, sancionada por el Concejo Deliberante y promulgada por Municipio en 2012, establece que “queda prohibido en el ámbito del Municipio de la ciudad de Neuquén, el establecimiento de espectáculos circenses, ya sea con fines comerciales o benéficos, en espacios públicos o privados, abiertos o cerrados, que ofrezcan como atractivo principal o secundario números artísticos, de destreza o simple exhibición de animales de especies amenazadas de extinción o vulnerables”.

Recorrieron el país con el espectáculo

El dueño del Circo Mundial, Gustavo Yovanovich, explicó en diálogo con LM Neuquén que proviene de una familia circense de origen serbio.

El hombre es el encargado del espectáculo de magia y cuenta con un amplio equipo de jóvenes artistas.

“Soy parte de la quinta generación de una familia de artistas circenses yugoslava”, expresó. Además, manifestó que no es la primera vez que viene a Neuquén con su show y que proyecta quedarse hasta el Día del Niño. “Por suerte, venimos trabajando muy bien”, afirmó.

Yovanovich es el mago del Circo Mundial y aseguró que no hace trucos con palomas o conejos. “Eso es viejo, ya no se hace más. Ahora hacemos ilusionismo con el resto del equipo”, puntualizó. Además, contó que cuenta con un grupo de jóvenes artistas que realizan distintas disciplinas con un vestuario de alta calidad.