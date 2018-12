El duro tuit en contra de su madre

Ante esto, un seguidor de Morena Rial, hija adoptiva del matrimonio, le pidió que se reencuentre con su madre ya que, según él, fueron manipuladas para estar enemistadas. “A mí no me manipuló nadie, yo sé las cosas que viví y ella es una persona oscura, mala y violenta. Nadie puede defender a una persona con tan mal corazón como esa señora. No tengo ganas ni siquiera de saber si está viva o muerta”, escribió.