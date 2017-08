El eclipse solar se podrá ver en directo por Twitter

La cobertura estará disponible de forma gratuita para usuarios registrados y no conectados en la red social, así como dispositivos conectados a nivel mundial. “Este eclipse es un evento de una vez en 100 años y vamos a festejarlo como si fuera Año Nuevo”, afirmó Neil Katz, jefe de Contenido Global de The Weather Company. Alojado en el estudio por los meteorólogos Ari Sarsalari y Domenica Davis, #Eclipse 2017 contará con imágenes en HD y drones aéreos; contenido generado por los usuarios desde Twitter; actualización en vivo de las fiestas de observación del eclipse y cobertura en vivo de una boda conjunta. Durante este fenómeno astronómico, que no ocurre desde 1918, la Luna pasará entre el Sol y la Tierra y producirá una sombra de unos 110 kilómetros de ancho.

