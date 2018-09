El Ejército pide seguir usando las 99 hectáreas

Planes explicó que ese lugar es muy utilizado por la fuerza en la realización de distintas maniobras y operaciones que sirven, por ejemplo, para que después se pueda actuar ante eventos naturales o meteorológicos extraordinarios, como ocurrió en su momento con la erupción del complejo volcánico Cordón Caulle Puyehue o las inundaciones de 2014 y 2016 en el Alto Valle.

“Uno entiende que la ciudad ha crecido y que el campo quedó cercado, pero queremos que por lo menos podamos plantear esto. La provincia y la ciudad están haciendo gestiones con la AABE (la agencia nacional que administra los bienes del Estado) y lo que queremos demostrar desde nuestro lado es que el predio se usa mucho, razón por la cual pedimos que se busque una alternativa a una necesidad real”, señaló Planes.

Una de las propuestas que planteó el general de la Sexta Brigada es poder seguir funcionando en el lugar, incluso en un espacio más reducido al actual, otorgando a las empresas el perímetro del predio y dejando para el Ejército la parte del centro. “Estas unidades no necesitan un gran terreno, contrario a los regimientos de infantería que están en el interior que tiene cañones y que sí requieren de más espacio y apoyo”, dijo Planes, quien explicó que en la laguna ubicada en el centro del campo el Batallón de Ingenieros construye puentes y que requieren de ese espacio, a la vez que Comunicaciones arma sus nodos y despliega en el terreno vehículos. “Por eso las 99 hectáreas son más que suficiente”, aseguró. “La AABE necesita los fondos, eso lo entendemos, pero vemos que al Ejército no se lo consulta. Una cosa puede convivir con la otra, incluso propuse a la ciudad hacer un buen parque para que la gente lo pueda utilizar. No tenemos ahí munición de guerra, no habría ningún problema. Es una alternativa viable que serviría para aprovechar un espacio verde”, resaltó.

Según se anunció este mes, el predio de las 99 hectáreas tendrá un régimen especial, dado que el gobernador Omar Gutiérrez dijo que mandará a la Legislatura un proyecto de ley de incentivos fiscales para las empresas.

Una es YPF, que ya definió mudar su sede a esa zona, pero para que el resto de las operadoras que llegan a Vaca Muerta también lo hagan se busca un estímulo que lo facilite.

Para eso Gutiérrez se reunió con la conducción de la AABE para avanzar en el proyecto. Cerca del 70 por ciento del total de las hectáreas quedará reservado al denominado “campus energético”.

