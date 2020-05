Federico Dominguez on Twitter hoy no es un dia cualquier al menos para mi, hoy cumpli un año.. volvi a nacer, un dia lleno de emociones encontradas donde la alegria y el llanto convivían perfectamente, dificil momento para manejar emociones, decidi liberarlas darles la oportunidad pic.twitter.com/5WWVmVbrZw — Federico Dominguez (@fededomz) May 16, 2020

Luego, el ex futbolista, quien vistió las camisetas de Vélez, Independiente (campeón 2002 con el Tolo Gallego), River, Gimnasia de La Plata, Argentinos Juniors y Olimpo, dio fuerza para combatir al coronavirus: "No paro de llorar. No puedo. Todos dicen que sana... Veremos. En estos momentos siento que estoy viviendo dos vidas. Un antes y un después".