"Él era muy celoso, creía que yo era de su propiedad"

Ayer, en la primera jornada de debate, se escucharon los alegatos de apertura de todas las partes.

En cuanto a los testigos, declararon, además, dos efectivos policiales que llegaron primeros al lugar y un médico forense.

La primera en testificar fue Daiana, quien mientras intentaba describir la violencia de género que sufrió durante años, sus manos refregaban sus ojos enrojecidos que no paraban de llorar.

“La primera vez que fue violento fue cuando estaba embarazada. Creo que ahí él sintió que era de su propiedad”, recordó la mujer mientras tenía enfrente a Calello.

“Fui al Juzgado de Familia porque el maltrato era como con odio y también por mi nena”, aseveró, por lo que le dictaron al agresor una restricción de acercamiento que indicó “nunca respetó”.

“Venía a maltratarme no más, era muy celoso. Me dijo que si me veía con otro lo iba a matar”, aseguró Daiana sobre las amenazas que recibía de Calello.

“Lo encontraba en el baño de mi casa durmiendo (que queda afuera)”, señaló la mujer sobre la impunidad con la que se manejaba su ex.

“Pato era buena persona, ese día vino a mi casa por primera vez, nos conocíamos hace un mes”, afirmó sobre aquel 29 de octubre del año pasado. A las 3, Escudero salió a cerrar la reja que queda a 2 metros de la puerta de la vivienda de la toma 2 de Mayo, cuando un ruido la alertó.

“Escuché que patearon la reja y ahí veo a Calello que entra con un cuchillo en la mano y Pato que queda contra un rincón”, recordó.

“Yo fui a buscar un cuchillo para defenderme. Salí a buscar a Calello y lo vi subirse a un auto”, apuntó y detalló que al regresar a su casa se dio cuenta de que Escudero estaba herido, sentado en el umbral de la puerta, donde murió.

Me mató en vida con lo que hizo. Aunque esté preso no estoy tranquila porque me volvió a amenazar”. Daiana. Ex pareja de Calello

3 veces se calcula que el acusado violó las restricciones.

La defensa plantea que hubo una pelea

En lo que respecta a las teorías del caso, la fiscalía y la querella indicaron que el crimen de Patricio Escudero ocurrió como consecuencia de la violencia de género que sufría Daiana por parte de Calello. Además, señalaron que las víctimas son dos, ya que la intención del acusado era hacer sufrir a la mujer. Por su parte, la defensa argumentó que la única víctima del hecho es Escudero y que su muerte sucedió en medio de un enfrentamiento. El médico forense indicó que Escudero murió por una herida en el corazón y que los raspones que presentaba son coincidentes con la caída del joven luego de ser herido.