El fallo de Xavi camino a Barcelona

El Barcelona no atraviesa su mejor momento político ni administrativo. Al menos en lo futbolístico pareciera que el club se está levantando de a poco y a la muestra está el hecho de que el próximo domingo el conjunto de Messi (probablemente sin Messi) disputará la final de la Supercopa de España contra el Athletic de Bilbao, luego de que les ganaran en semis a la Real Sociedad y al Real Madrid, respectivamente.

XAVI HERNANDEZ2.jpg Xavi Hernández ex leyenda del Barcelona.

La leyenda del club blaugrana, la posibilidad de que asuma como entrenador del primer equipo siempre anda dando vueltas, incluso a pesar de que algunos dirigentes consideren que todavía no está lo suficientemente preparado. Sin embargo, a días de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Barcelona, Xavi se mandó un desliz que causó repercusión en las redes sociales.

Al ex compañero de Messi lo agarraron a las corridas en el aeropuerto y, en medio de ese alocado trajín, le preguntaron si iba a ir a Barcelona, a lo que Xavi respondió que sí. Probablemente haya pensado que la pregunta estaba referida al destino de su viaje, pero no: el interrogante era acerca de su futuro como entrenador.

Le preguntan: Xavi, ¿vas a ir a Barcelona?, respondiendo: Sí, sí. Nuevamente le comentan: ¿Sí, Barcelona? ¿Vas a dirigir al Barcelona? Y éste respondió: No, no, no. Al darse cuenta de lo que había dicho, Xavi escapó.

El próximo 24 de enero, los culés elegirán un nuevo presidente. Este cambio en la dirigencia podría traer al campeón del mundo de nuevo a la institución. De hecho, más de un candidato prometió tenerlo como técnico, manager o cabeza del consejo deportivo.