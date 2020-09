El femicida de Cielo seguirá detenido hasta el juicio

"Nosotros entendemos que los riesgos, tanto de entorpecimiento, como de fuga o no sometimiento al proceso, siguen vigentes, e incluso que se han aumentado. Esto es teniendo en cuenta que estamos próximos al juicio, que ya se ha fijado fecha para el 26 de octubre y teniendo en cuenta la expectativa de pena, que es perpetua", sostuvo el fiscal jefe García y solicitó seis meses de extensión de la prisión preventiva.

La petición se enmarcó en la sanción de la Ley Gerez, que permite la extensión de la medida cautelar más gravosa por hasta nueve meses en los casos cuyos juicios no hayan podido realizarse por la situación sanitaria reinante por la pandemia de Covid-19. Cabe indicar que el juicio contra Escobar se había fijado previo a la declaración de emergencia para inicios de mayo, y que incluso, ya aún en esta situación, el fiscal García indicó que se estableció una nueva fecha para inicios de agosto, que debió volver a suspenderse porque aún restaba aprobarse un protocolo desde el Ministerio de Salud.

Al pedido, adhirió el abogado querellante Marcelo Henriksen Velazco, en representación de la familia de Cielo. "De obtener la libertad, Escobar no se va a someter al proceso, esto es por es el comportamiento posterior al hecho, desapoderándose del cuerpo, y por la expectativa de pena de prisión perpetua que le impediría salir de la cárcel antes de 35 años de pena", sostuvo el letrado.

"Necesitamos que el juicio se realice"

Por su parte, los defensores públicos Leandro Seisdedos y Natalia Pelosso no se opusieron a la prórroga de la medida cautelar, aunque si argumentaron que el plazo de cuatro meses era más que suficientes. Si bien, dejaron en claro su postura como integrantes del Ministerio Público de la Defensa sobre la inconstitucionalidad de la Ley 3234 "Gerez", entendieron que ese debate ya fue zanjado por el máximo tribunal de justicia de la provincia en el caso Mérgola.

"No vamos a discutir la prisión preventiva, porque lo que necesitamos y el señor Escobar también que se realice el juicio. Lo que sí entendemos que con el poco tiempo que resta para el juicio, el plazo de 6 meses es exagerado y que con un plazo de 4 meses se cumpliría el juicio de responsabilidad, la cesura y las posteriores etapas de impugnación", expresó Seisdedos.

Tras escuchar a las partes, y ante la no controversia, la jueza Ana Malvido resolvió extender la medida cautelar por seis meses. "Lo único que se ha discutido es el plazo de extensión, la parte acusadora solicitó 6 meses y la defensa, 4. Entiendo que seis meses es un plazo razonable, porque más allá de las instancias judiciales, por esta situación de pandemia que nos encontramos, donde no sabemos si vamos a volver atrás o como nos encontrará más adelante", afirmó la magistrada y le dictó otros seis meses de prisión preventiva para Alfredo Escobar, a vencerse el 18 de marzo de 2021.