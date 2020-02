"Yo me pregunto, cuando dicen 'no, no se puede hacer una quita al capital del FMI porque su estatuto prohíbe hacer quitas'. ¿Pero cómo que el estatuto del FMI prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para permitir fugar el dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no?", escribió Cristina Kirchner hace algunos días.

Desde principios de febrero y hasta el 19, una misión técnica del FMI estará en Buenos Aires para reunirse con funcionarios de Argentina y evaluar la sostenibilidad de la deuda del país, que asciende a 44.000 millones de dólares con el organismo internacional.

"Se necesita más tiempo para obtener datos sobre la sostenibilidad de la deuda del país", dijo Georgieva y agregó que el fondo continúa respaldando al Gobierno de Alberto Fernández en sus esfuerzos para reanudar el crecimiento económico, dijo.

“En términos generales, apoyamos mucho el compromiso de este Gobierno de estabilizar la economía y volver al crecimiento”, manifestó y concluyó: "Entendemos la necesidad de analizar cuidadosamente la carga de la deuda. Es el trabajo del Gobierno, no del FMI".

Argentina priorizará, por razones de magnitud y agenda, la reestructuración con los acreedores privados, cuyo montó es más del doble que la deuda con el FMI, y los vencimientos son cuantiosos a partir de abril, de ahí el objetivo de cerrarla el 31 de marzo. En cambio, el primer vencimiento con el Fondo Monetario Internacional recae en septiembre de 2021 y las sumas más pesadas en 2022 y 2023.

La Argentina es por buen margen el principal deudor del Fondo, seguido por Egipto, Ucrania, Pakistán y Grecia. Entre los cinco explican más del 77% de la cartera de deudores del organismo, pero esa cartera equivale a 15% del capital del Fondo y 10% de su “capacidad prestable total”.

