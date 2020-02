"El planteo de Cristina al FMI es pertinente"

“Creo que estamos logrando un diálogo sensato con el Fondo para ver cómo podemos llegar a un acuerdo”, apuntó el jefe de Estado en diálogo con Radio Rivadavia. Además, aseguró que el país no está “mal con el FMI” y consideró que la apreciación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la deuda es “muy pertinente”.

Al ser consultado respecto de las jubilaciones, consideró que, con la suba de marzo, habrá personas que “cobrarán más de lo que hubieran cobrado con la fórmula anterior”.

El Presidente dijo que se “necesita más plazo” para pagar la deuda y destacó que le “gustaría que el FMI se comprometa con el crecimiento del país”.

En cuanto a la bilateral con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, adelantó que no sabe si va “a poder ir” a Montevideo el 1 de marzo porque coincide con la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. “No sé si voy a poder ir porque ese día se inauguran las sesiones ordinarias del Congreso”, expresó. Fernández avisó que “intentará” viajar, pero si no puede, le propondrá a Bolsonaro postergar el encuentro unas horas. “Tengo muchísima confianza de que si no puedo ir ese día, le propondré vernos al día siguiente”, sostuvo. En otro tramo, Fernández dijo que “la Argentina no está en un buen momento” sino que “está en una situación muy difícil” por la economía. “En cada lugar donde fuimos, vimos problemas esperados y otros que aparecían”, explicó. En otro orden, consideró que la sociedad “no debe dividirse” ante el proyecto de legalización del aborto que el Gobierno tiene previsto enviar al Congreso e insistió en la idea de que el Estado debe “acompañar” a las mujeres de escasos recursos que decidan “continuar con su embarazo”. “No podemos dividirnos con este tema; eso es algo que no le sirve a nadie y no nos ayuda a resolver el problema. Con el proyecto de legalización no vamos a obligar a nadie a que aborte, pero vamos a acompañar a quienes decidan continuar con su embarazo”, señaló Fernández.

En ese sentido, ratificó que también se contempla una iniciativa para brindar asistencia alimentaria y de salud a las mujeres de bajos recursos que deseen sostener un embarazo. “Hay muchas mujeres que abortan porque no cuentan con recursos; es lo que me dicen los curas villeros. Vamos a estar con ellas para que sus hijos puedan nacer sanos”, enfatizó.

“Los argentinos sabemos leer”

Cristina Kirchner cruzó a Gerry Rice. El vocero del FMI había dicho que el organismo no incumplió sus normas al prestarle U$S44.000 millones a la Argentina y que no aceptaría una quita de la deuda. Ahora la vicepresidenta lo trató de mentiroso. “No se puede hacer una quita porque el estatuto lo prohíbe, pero también prohíbe prestar plata para fugar capitales. ¿Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no?”, había dicho CFK. El vocero del FMI aseguró que “la quita no está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina”. Tras publicar el artículo VI del FMI que desmiente a Rice, Cristina aseguró: “Sin comentarios. Los argentinos y las argentinas sabemos leer”.