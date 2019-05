El fuerte cruce entre Romina Manguel y Moria Casán

Redes: La pelea siguió en twitter y Los usuarios se solidarizaron tanto con Moria como con Romina.

Mientras Manguel continuaba relatando aquella incómoda experiencia, la ex vedette inició su ataque. “Perdón. Esta persona que vos estás hablando es el del Banco Central”, disparó Moria. “Yo no voy a decir nada”, replicó Manguel y la lengua karateka se despachó: “Yo sí porque está en todos los sitios sociales, y si no querés meterte en algo sabrás que estás expuesta a las redes sociales. O sea, el acto fallido que quisiste cometer ahí para mí fue una guachada tuya, no fue ningún acto fallido... Es más, a mí me dijo que era tu pareja, el señor dice eso en todos los sitios sociales”.

“¿Te parece una guachada que me hayan acosado? No éramos pareja, yo estaba casada”, respondió Romina. “Y bueno, pero entonces estabas engañando a tu marido”, aseguró Casán.

Dado que el tono iba subiendo, el conductor intentó poner paños fríos, pero fue Moria quien terminó cerrando el tema.