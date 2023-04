El gaucho neuquino que quiere entrar a la casa de Gran Hermano

Arturo explicó que desea que por primera vez haya un representante de la provincia de Neuquén, pero principalmente de la zona norte porque, aunque la idea del casting fue debido a una apuesta con un amigo creen que es una gran oportunidad.

“No queremos perder la tradición de acá y dejarles la invitación, sino llegamos a quedar en Gran hermano, de venir a conocer la belleza del norte neuquino donde tenemos lagos, lagunas, donde se hace la trashumancia. Mucha gente viene de todo el mundo a ver la trashumancia”, describió.

Gaucho neuquino quiere entrar a Gran Hermano

Pero esto no es todo, sino que el gaucho neuquino aprovechó para publicitar su emprendimiento a nivel nacional. “También quería dejarle la invitación a toda la gente que vea este video que siga la página Pilchas Gauchas creada con tres amigos más. Están invitados a darle me gusta”, concluyó.

Otra Neuquina en carrera

Este no es el primer casting de neuquinos que quieren entrar a la casa de Gran hermano, sino que días atrás se conoció el video de Martina Lucido, de 18 años, vecina de Cutral Co.

La chica se presentó en un video de poco más de un minuto de la siguiente manera: “Vivo en Cutral Co, Neuquén, y este es mi casting para Gran Hermano 2023. El año pasado terminé el secundario y actualmente estoy trabajando en una mueblería familiar haciendo los repartos, pintando los muebles, lijando”.

La joven aseguró ser una persona muy extrovertida y de carácter “bastante fuerte”, sin embargo, destacó que sobre todo es muy divertida. “Me encanta estar todo el tiempo jodiendo a la gente y haciendo chistes y no me gusta la discriminación, también me gusta decir las cosas como son, no me quedo callada”, apuntó.

A esto sumó que le gustaría entrar a la casa, ya que para ella sería una experiencia única. “Me gustaría vivirlo y sería algo nuevo para mí, ya que soy muy joven. Tengo mucho potencial y mucho que mostrar adentro de la casa y siento que esta es mi oportunidad”, concluyó Martina