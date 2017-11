El cantante contó que su gira no ha parado desde que se presentó en Los Ángeles y tampoco se detendrá porque “seis días sin hacer nada es peligroso”, según expresó. Arjona explicó que actualmente “la está pasando muy bien” en un tour que tuvo sus dificultades.

“Esta gira fue la que más se tardó en amalgamar –entre cantante y músicos– hasta llegar al momento que nosotros queríamos para estar absolutamente a gusto. A pesar que se menciona mucho lo enorme del show, las cuestiones tecnológicas que son interesantes, creo que es la puesta en escena la que me retoma como músico y también retoma a los músicos como protagonistas del evento”, explicó el cantautor sobre las sensaciones que vive en sus presentaciones en diferentes países .

“Yo sentía que en las giras anteriores lo musical había quedado ahí, en un plano, y hoy retomamos eso y pienso que es una gira inminentemente musical acompañada por una gran puesta que se suma a eso”, agregó.

Lejos del glamour

El título del disco, el mismo que el de la gira, es bastante contradictorio si se tiene en cuenta que el circo es sinónimo de diversión. Sobre ese opuesto, Arjona opinó: “La soledad se encuentra o la busca uno. La soledad no es un asunto de planificar. La soledad jodida es cuando no tenés a quién llamar por teléfono cuando te vas a dormir y tenías 45 mil personas hace media hora. Soledad jodida en una gira es saber que tenés 45 personas y todas te dicen que sí. Creo que es una compañía muy falsa… Yo no he salido del barrio. Me sigo poniendo triste cuando mis amigos en Guatemala me tratan mejor ahora, pero creo que me quieren menos. Te ven como alguien muy importante. Lo que quiero es que si les pido un trago, me digan ‘servítelo vos’. Esta parte glamorosa del mundo artístico no la soporto. No soy así”.

No quiere más

A lo largo de su carrera, el cantante ha sido muy cuestionado por sus canciones. Sin embargo, el guatemalteco se desligó del tema y fue contundente: “Empecé hace un montón de tiempo y sigo acá. Sigo haciendo casi siempre lo mismo, aunque ya no esté en un café y ahora en un auditorio o estadios. Para atender la crítica tuve los primeros 10 años de mi carrera. ¿Hoy me voy a atender la crítica?”.

“Lo más claro que tengo es que lo único que puedo pretender de mi carrera y mi vida es pasármela lo mejor que pueda”, acotó Arjona, quien mañana y el domingo se presenta en Córdoba.

Aterrizaje

En jet privado

Se estima que Ricardo Arjona estará arribando al aeropuerto de la ciudad en las últimas horas del lunes o bien el martes por la mañana. El cantante llegará en un jet privado junto al resto de los artistas que lo acompañan. En total, son 12 músicos y dos coristas.