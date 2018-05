Luego de que el gremio ATEN rechazará la última propuesta, oficializada el martes, los funcionarios del ejecutivo provincial confirmaron que las subas salariales ya fueron liquidadas, con el descuento de los días de paro, y los maestros los percibirán con el sueldo de mayo, que cobrarán este viernes.

El aumento salarial se regirá por el IPC, similar al que acordaron con ATE, UPCN y SEJUN, que será del 6,3% para el primer trimestre, con el compromiso de volver a entablar una mesa de negociación en junio.

El primero en tomar la palabra fue Juan Pablo Prezzoli, quien explicó que ante la negativa y el rechazo de la dirigencia gremial a la propuesta del gobierno, en un acuerdo general de ministros se decretó el aumento salarial docente, que los maestros percibirán desde mañana.

"Decidimos decir si al derecho a la educación, se agotaron todas la instancias, hemos trabajamos arduamente para la resolución del conflicto y tenemos que tomar una decisión con miras al interés superior de las infancias y por el bienestar general, no pueden primar los intereses sectoriales y menos por una interna gremial", agregó.

Por su parte, Mariano Gaido, mantuvo el tono y describió el accionar de ATEN: "Dijeron no al aumento automático, que fue aceptado por todos los sectores gremiales, le dijeron no a la mejor propuesta del país, no a la equiparación con el resto de los trabajadores provinciales, no al diálogo apelando a la violencia y la intransigencia".

Y luego Cristina Storioni fue quien dio a conocer que el Gobierno está trabajando en diferentes propuestas para recuperar los días de paro perdidos por el paro, que lleva 26 días.

"La respuesta que estamos dando está fundada en las familias y maestros que están trabajando", indicó y confirmó que están trabajando con los equipos de educación para implementar estar medidas.

"Estamos trabajando en un menú de posibilidades para recuperar los días: cancelar actos y conmemoraciones, que serán días de clases, elaborar documentos, estableciendo prioridades, reformular el periodo de orientación, que comenzaría el 26 de noviembre, las mesas de exámenes se realizarán sin suspensión de clases, reducir parcialmente las jornadas institucionales y extender las jornadas escolares", explicó la ministra.

Propuesta de Gobierno

