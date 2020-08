El Gobierno lanzará el nuevo Procrear: los detalles

"Habrá desarrollos habitacionales que es lo que antes llamábamos desarrollo urbanístico", explicó. Dentro del relanzamiento se buscará construir unas 14.000 viviendas entre 2020 y 2021 y se implementará a nivel nacional, en tanto que además de promover la construcción, contará con beneficios para la refacción y ampliación.

Además, la ministra aseguró que el Estado debe evitar que la Argentina vaya hacia un país de "ricos muy ricos y pobres muy pobres" y criticó al ex presidente Mauricio Macri por su viaje a Francia. Asimismo, indicó: "Tenemos la oportunidad de un país federal y libre. Dejemos de partir las aguas y buscar culpables".

También remarcó que, en algunos medios internacionales, "se valoro la figura de Alberto Fernández muy cercana a la de Merkel": "Las políticas fueron muy parecidas".

Además, criticó el viaje de Macri a Francia y remarcó que hay una "doble vara". "Hay una doble vara muy dura con algunos Gobiernos y otra más débil con otros que se van a cenar a Francia", expuso.

"Macri viajo a Francia y no cumplió la cuarentena. Eso me preocupa más: un ex Presidente que no da su mejor versión de si mismo", subrayó.

Según dejó trascender la funcionaria nacional, la puesta en marcha del plan Procrear sería antes de fin de año y los anuncios se harán durante esta semana.