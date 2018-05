Romero es el militante al que se lo vio con un arma tumbera durante la protesta por la reforma previsional.

La resolución, que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indica que el activista participó “en las conductas violentas desplegadas contra el personal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que conformaba una línea de contención para evitar el avance del público hacia el Congreso de la Nación”.

Asimismo, precisan en el texto que quien pueda suministrar datos sobre el paradero de Romero deberá comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, al número 134.

En marzo Romero reapareció a través de las redes sociales para denunciar persecución política y luchar para “sacar a Macri como sacamos a De la Rúa en 2001” e indicar que hacía "tres meses no veía a su familia". El ex precandidato a diputado nacional del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados (PSTU), que está imputado por intimidación pública, daños y resistencia a la autoridad, aseguró que está “siendo perseguido como si fuera un terrorista” por haber sido “parte de los miles que el 18 de diciembre resistimos en las calles contra el robo que estaban haciéndoles a los jubilados en el Congreso. A pesar de que votaron la previsional, ese día le paramos la mano a la reforma laboral, y eso no lo perdonan”.

“Soy un obrero como tantos otros, pero hace más de tres meses que no veo a mi familia, mis amigos, a mis compañeros de la fábrica ni a mis vecinos”, señaló el militante en su cuenta de Facebook. En esa ocasión, argumentó: “El Gobierno me quiere preso para meterles miedo a todos los que están luchando. Como parte de la persecución me despidieron de mi trabajo en la General Motors, donde también fui delegado”. En ese marco, concluyó: "No da para más, los trabajadores, las mujeres que están peleando por los derechos, los jóvenes y todos los sectores populares tenemos que sacar a Macri como sacamos a De la Rúa en 2001”.

