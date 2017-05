El gobierno porteño le negó el Teatro Colón a Julio Bocca

"Me cancelaron este año, supuestamente íbamos a hacer ahí las funciones. Entonces llamé urgentemente a Lino Patalano. Nos dijeron que como el año pasado estuvimos en el teatro Coliseo con un grupito bailando no podía la misma compañía venir al teatro por reglamento. No sé... ", aseguró sobre la Compañía Nacional del Sodre.

Indignada, Vernaci agregó: "Pero si lo alquilan para hacer bodas". Para cerrar, Julio Bocca le agradeció al teatro Opera por la predisposición y explicó por qué es complicado que le cancelen un teatro.

"Nosotros tenemos contratos pagados. También las producciones, los derechos musicales, de los coreógrafos. Tenés un montón de cosas y tengo programado 17,18 y 19 en otro lado. No es que puedo cambiarlo", cerró.