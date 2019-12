“Al mes de que falleció mi papá, fuimos a tomar un café con Ameal y él me dijo: 'Vos me bajaste de un micro cuando Boca salió campeón en Bahía Blanca'. Me pareció que no era el momento; me levanté y me fui. Se le subieron los humos. Nunca más hablamos, ni llamaron”, contó el momento en el que se rompió la relación.

También le pegó a Riquelme y lanzó: “Román dividió al hincha y eso es lo que duele. Se tendría que haber quedado al margen. Lo escucho y lo desconozco. Como simpatizante, no me siento identificado”.

Pedro Pompilio y Ameal nunca tuvieron feeling, aunque sí mantenían una cordial relación. "Jorge, cuando falleció mi papá, fue a mi casa a ver si realmente estaba muerto o no. Le cayó la presidencia encima. No tiene códigos. Pero no fue conmigo sólo, sino con mi familia entera. Es una persona rencorosa”, agregó Leandro en el Show de Boca.

Siempre con dureza, aseguró: “Si mi papá no hubiese fallecido, Ameal en su vida hubiese sido presidente. Nunca estuvo preparado para ese cargo y tampoco creo que lo está hoy. Por eso lo llamó a Román. No tengo ninguna dudas de que fue el peor presidente de la historia de Boca”, lanzó.

Respecto a su unión a Gribaudo, Leandro Pompilio sostuvo: “En el primer momento que nos conocimos tuvimos química. Me dijo: 'yo quiero que me acompañes a todos lados'. Y me dio muchas ganas, energías de arrancar y de meterme de lleno en el Mundo Boca”, explicó.

