El Huevo, con la chance de jugar en el gran duelo

Buenos Aires.- La destacada actuación de Marcos Acuña en el empate contra Venezuela le abrió las puertas para ser parte del once titular de la Selección nacional de cara al duelo de mañana contra Perú. El neuquino se ganó un lugar por su gran nivel en Racing, lo que le valió las primeras convocatorias cuando Edgardo Bauza estaba al frente de la Albiceleste, y eso no cambió cuando asumió Jorge Sampaoli. El nuevo entrenador le dio la titularidad contra Uruguay pero en un sector -por derecha- donde no se sintió cómodo y por eso salió del equipo. Y ante Venezuela ingresó cuando se fue lesionado Ángel Di María. El Huevo jugó por izquierda, donde lo hace habitualmente en el Sporting de Lisboa (Portugal), y fue una de las figuras del equipo. Generó la jugada en el gol del empate y mostró su habitual dinámica con desbordes y excelente pegada con centros precisos. De alguna manera validó todo lo bueno que está haciendo desde hace dos años y que le permite estar en la consideración de Sampaoli.