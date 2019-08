"Cuando veo que se están muriendo los pendejos, de alguna manera esta gente se tiene que ir. Y si no, me tengo que ir yo", sentenció, haciendo referencia a las consecuencias de las políticas aplicadas por la gestión de Cambiemos.

"No soy ni la rata kirchnerista, ni la grieta ni nada. Vi una sociedad que vivía mejor. Tuve la suerte de ver presidentes respetables que puedan hablar a los foros internacionales sin leer y decir cosas que son la posta. Después apareció lo de los choreos y qué se yo. Creo que si todavía no la embocaron es que está muy difícil encontrarte algo", agregó haciendo alusión a las causas judiciales que le iniciaron a CFK.

"Cuando vos no aparecés en los Panama Papers y aparece el Presidente decís: '¿Cómo es la cosa?' -se preguntó-. Es raro. No me puedo ubicar", sostuvo en alusión al escándalo internacional por el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria en el que está involucrado Mauricio Macri y que provocó la renuncia del Sigmundur Gunnlaugsson a su cargo de primer ministro de Islandia en 2016.

"Me encantaría fusionarme emocionalmente con la sociedad pero no puedo porque la sociedad lo puso a este hombre ahí. Y todavía hay que esperar a las elecciones para ver cómo se dan, no solo por sospecha de fraude sino para ver cómo la gente vota", añadió Solari.

Más allá de los sorpresivos pases partidarios, el Indio, dijo que aún sigue valorando el proceso electoral. "Desencanto no me produce porque uno ya sabe lo que pasa. Creo que debería saber todo el mundo a esta altura. Alguien que me diga que no sabe a quién votar… ¿Qué querés que te diga? No te doy margen para nada. Te están re cagando el país y la gente piensa que los medios son neutros", remarcó.

"El 2001 no está tan lejos como para que uno lo olvide"

"Políticamente no he vivido mejor que en el gobierno de Cristina. No estamos gobernados por este gobierno en este momento; estamos gobernados por el FMI. No creo en la praxis política. Todos los políticos están defendiendo la inclusión de los jóvenes en la política, pero a mí la manera no me convence. Creo que habría que invertir más en cultura que en las Taser", manifestó cuestionando la compra de pistolas que inmovilizan a las personas con descargas eléctricas, que hizo el Gobierno Nacional para equipar a las fuerzas de seguridad.

"La gente no sabe lo que es una hiperinflación y el tiempo de inercia que tiene. La hiperinflación genera un drama muy grande porque el dinero es la base de la comunicación, de las virtudes, defectos y destrezas que tienen los distintos profesionales. La prueba de que un gobierno es bueno es que la gente pueda comer y tenga su casa. Lo demás piripipí. Cuando hay un derrame del PBI y llega a la gente que puede comer, viajar y vivir feliz es un gobierno nuevo. El neoliberalismo quiere que la gente esté librada a su suerte, y a los industriales poderosos y financistas no les interesa un carajo. Los financistas son los piratas del mundo".

"Dejaron que Durán Barba disfrazara la mierda y están convencidos de que es un brownie", dijo sobre el ecuatoriano encargado de la comunicación del Macri y el gobierno. "Se supone que hay tres poderes en la democracia pero acá no hay eso: acá hay un poder. Un capricho que está por encima de la Corte de Justicia", planteó.

El músico, que ya ha hecho pública su lucha contra el mal de Parkinson, también habló de cómo, en lo personal, vive su presente. "Cuando uno es joven suelta todos sus dolores y alegrías de muchas maneras. Cuando estás en una etapa más contemplativa te das cuenta dónde hay belleza, dónde hay nobleza y un montón de cosas".

A la hora de hablar de sus proyectos laborales, el Indio señaló que es "muy difícil" que vuelva a hacer un show después de la tragedia ocurrida en su show de Olavarría el 11 de marzo del 2017, cuando una multitud desbordó el predio donde estaba brindando un recital, provocando la muerte de dos fans.

"Yo también quiero seguir trabajando de alguna manera… El show directo va a ser muy difícil que lo vuelva a hacer, quizás por el simple hecho de la cantidad de gente que vaya", explicó. "Cinco tipos que te tiran un par de cascotes y se pisotean todos y se matan. Es una dimensión que es muy difícil porque uno en realidad hace canciones y no sabe por qué sucedió todo este fenómeno. Entonces lo que voy a hacer es patear el tablero, tal vez los más jóvenes se anotarán y los más viejos quizás se quejarán porque quisieran que haga todo rock and roll…", adelantó.

Embed

"De Los Redondos, más allá de la explosión que tuvimos internamente, todo el mundo quería y quiere que nos juntemos. No tiene porque ser así", lanzó descartando la posibilidad de un revival.

"El público es dueño de las canciones pero no es mi dueño. No me tiene que decir lo que tengo que hacer. Yo tengo que sorprenderlos. Ese es el negocio. Pateando el tablero y haciendo la música que se me ocurre a mí. Y pagar la consecuencia. Si no les gusta no lo van a comprar los temas que vamos a bajar de los satélites, el rocanrol de los satélites",postuló entre risas.

Solari sorprendió al elogiar a su ex compañero Skay Beilinson. "Lo admiro como guitarrista. Y como guitarrista creo que es el mejor que hubo acá", destacó.

Además contó que está trabajando en su disco nuevo, una página web con fotos y recuerdos, un libro de ilustraciones sobre sus canciones. "Estuvimos zapando un poco porque yo quería hacer la movida. A mi me das tiempo y voy cambiando de idea todas las semanas. Quería hacer algo medio inglés: dos guitarristas, bajo, batería, un teclado por si hay que hacer algún landscape medio atrás de las guitarras y frontmen Carlitos", precisó.

"Quería arrancar con cuatro, cinco temas, con esa formación. En las maquetas tienen que intervenir toda la banda, son composiciones muy intrincadas, con contracantos, contrapuntos, donde se cruzan. Vamos a ver qué sale. Lo que me encantó es la disposición que tienen los músicos de la banda que están ansiosos de empezar", celebró.

"Ahora apareció una caja donde están un montón de fotos maravillosas que vamos a sacar en la página, que vamos a hacer de a poco. Una página personal para comunicarnos con la gente en las redes", anticipó, antes de dar detalles de la publicación en la que Serafin, con quien ya trabajó en el anterior libro El Delito Americano, realizará ilustraciones sobre sus canciones de su etapa solista. "Creo que voy a hacer cinco de cada disco. Me mandó la ilustración del tema 'Pabellón séptimo', es alucinante. Ahora me mandó otras cosas que están bocetadas. Lo que pasa es que uno no quiere asesinar la billetera de la gente, pero ya está medio listo", reveló.