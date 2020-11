El insólito blooper de un ex Central en el fútbol uruguayo

De no creer. ¡Para qué te traje!, diría un conocido relator. Fue en Liverpool y Montevideo City Torque, que protagonizaron un gran partido en Belvedere y empataron 2 a 2 por la cuarta fecha de la Serie A del Torneo Intermedio, partido que contó con un gol del cipoleño Gustavo Del Prete para la visita. El blooper fue la acción más comentada en las redes sociales del partido, se viralizó este viernes y tuvo como protagonista el zaguero Diego Arismendi, ex Rosario Central, quien intentó jugar con su arquero pero el pase no fue bien dirigido y se transformó en gol en contra y ventaja para el Liverpool. Sucedió a los 9 minutos y sin dudas que el defensor protagonizó el momento más insólito de la fecha charrúa.