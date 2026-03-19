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Se sortean los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana

Los equipos argentinos conocerán en instantes a sus rivales en las competencias internacionales del 2026.

Se sortea la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Se sortea la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana.

La Copa Libertadores y Sudamericana son los torneos más soñados para los equipos argentinos, y hoy se vive el sorteo de la fase de grupos de ambos, que dará a conocer el destino y los lugares en los que jugarán los clubes del ámbito local.

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La Libertadores tiene a seis equipos argentinos que disputarán el torneo: Boca, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Platense, Lanús e Independiente Rivadavia. Solo el Xeneize está en el bombo uno del sorteo (los cabeza de serie), mientras que los demás se dividen en el resto.

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Por el lado de la Copa Sudamericana, también son seis los conjuntos argentinos que conocerán su suerte en el sorteo: River Plate, San Lorenzo, Racing, Riestra, Tigre y Barracas Central. Tanto el Millonario como la Academia están en el bombo uno.

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Cabe recordar, que según el reglamento, no puede haber un encuentro de dos equipos argentinos en esta fase, por lo que si salen los papeles, se moverán directamente a otros grupos.

Así fue el sorteo de la Copa Sudamericana

River, cabeza de serie, integrará el grupo H y jugará contra Bragantino, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela. Racing, el otro argentino del bolillero uno, enfrentará en el grupo E a Caracas, Independiente de Bolivia y Botafogo.

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San Lorenzo, el otro grande que jugará la Sudamericana, competirá en el grupo D contra Santos, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay. Tigre, por su parte, forma parte del grupo A con América de Cali, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú.

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Riestra, que hace su estreno en competencias internacionales, estará en el grupo F con Gremio, Palestino y Montevideo City Torque. Barracas, también debutante, jugará contra Olimpia, Vasco Da Gama y Audax Italiano en el grupo G.

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