Se sortean los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana
Los equipos argentinos conocerán en instantes a sus rivales en las competencias internacionales del 2026.
La Copa Libertadores y Sudamericana son los torneos más soñados para los equipos argentinos, y hoy se vive el sorteo de la fase de grupos de ambos, que dará a conocer el destino y los lugares en los que jugarán los clubes del ámbito local.
La Libertadores tiene a seis equipos argentinos que disputarán el torneo: Boca, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Platense, Lanús e Independiente Rivadavia. Solo el Xeneize está en el bombo uno del sorteo (los cabeza de serie), mientras que los demás se dividen en el resto.
Por el lado de la Copa Sudamericana, también son seis los conjuntos argentinos que conocerán su suerte en el sorteo: River Plate, San Lorenzo, Racing, Riestra, Tigre y Barracas Central. Tanto el Millonario como la Academia están en el bombo uno.
Cabe recordar, que según el reglamento, no puede haber un encuentro de dos equipos argentinos en esta fase, por lo que si salen los papeles, se moverán directamente a otros grupos.
Así fue el sorteo de la Copa Sudamericana
River, cabeza de serie, integrará el grupo H y jugará contra Bragantino, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela. Racing, el otro argentino del bolillero uno, enfrentará en el grupo E a Caracas, Independiente de Bolivia y Botafogo.
San Lorenzo, el otro grande que jugará la Sudamericana, competirá en el grupo D contra Santos, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay. Tigre, por su parte, forma parte del grupo A con América de Cali, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú.
Riestra, que hace su estreno en competencias internacionales, estará en el grupo F con Gremio, Palestino y Montevideo City Torque. Barracas, también debutante, jugará contra Olimpia, Vasco Da Gama y Audax Italiano en el grupo G.
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