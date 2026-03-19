Se sortean los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana

Los equipos argentinos conocerán en instantes a sus rivales en las competencias internacionales del 2026.

Se sortea la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana.

La Copa Libertadores y Sudamericana son los torneos más soñados para los equipos argentinos, y hoy se vive el sorteo de la fase de grupos de ambos, que dará a conocer el destino y los lugares en los que jugarán los clubes del ámbito local.

La Libertadores tiene a seis equipos argentinos que disputarán el torneo: Boca , Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Platense, Lanús e Independiente Rivadavia. Solo el Xeneize está en el bombo uno del sorteo (los cabeza de serie), mientras que los demás se dividen en el resto.

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Por el lado de la Copa Sudamericana, también son seis los conjuntos argentinos que conocerán su suerte en el sorteo: River Plate , San Lorenzo, Racing, Riestra, Tigre y Barracas Central. Tanto el Millonario como la Academia están en el bombo uno.

¡Los bolilleros del sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores ! El jueves se define el camino a la #GloriaEterna pic.twitter.com/HQCqAvF8Yw

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/2032466368063234136?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Los bolilleros del sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana! El jueves se define el camino a la #LaGranConquista pic.twitter.com/0AyCJ4N4eA — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 13, 2026

Cabe recordar, que según el reglamento, no puede haber un encuentro de dos equipos argentinos en esta fase, por lo que si salen los papeles, se moverán directamente a otros grupos.

Así fue el sorteo de la Copa Sudamericana

River, cabeza de serie, integrará el grupo H y jugará contra Bragantino, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela. Racing, el otro argentino del bolillero uno, enfrentará en el grupo E a Caracas, Independiente de Bolivia y Botafogo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2034776852229689572?s=20&partner=&hide_thread=false Rivales confirmados para la fase de grupos de la CONMEBOL #Sudamericana. #VamosRiver pic.twitter.com/Ibu2KfSG5n — River Plate (@RiverPlate) March 19, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2034777956145307798?s=20&partner=&hide_thread=false Nuestros rivales por el Grupo E de la Conmebol @Sudamericana serán Caracas (Venezuela), Independiente Petrolero (Bolivia) y

Botafogo (Brasil)



¡A conquistarla otra vez, Academia! pic.twitter.com/iTsKurmj4N — Racing Club (@RacingClub) March 19, 2026

San Lorenzo, el otro grande que jugará la Sudamericana, competirá en el grupo D contra Santos, Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay. Tigre, por su parte, forma parte del grupo A con América de Cali, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catigreoficial/status/2034775956724797474?s=20&partner=&hide_thread=false Rivales confirmados para disputar la CONMEBOL Sudamericana 2026



El Matador compartirá el Grupo A del certamen con América de Cali, Macará y Alianza Atlético. #TigreDeSudamerica #CONMEBOLSudamericana pic.twitter.com/TJCWGz3Q5c — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) March 19, 2026

Riestra, que hace su estreno en competencias internacionales, estará en el grupo F con Gremio, Palestino y Montevideo City Torque. Barracas, también debutante, jugará contra Olimpia, Vasco Da Gama y Audax Italiano en el grupo G.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensariestra/status/2034774935076327850?s=20&partner=&hide_thread=false ¡GRUPO CONFIRMADO!



Este es el grupo de Deportivo Riestra en la CONMEBOL Sudamericana.



Grêmio

Palestino

Montevideo City Torque

Deportivo Riestra#LaGranConquista pic.twitter.com/sgru1RQkXt — Deportivo Riestra (@prensariestra) March 19, 2026