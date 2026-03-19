Bomba en Newells: la insinuación de un opositor sobre un arreglo en 2025 para que el club no descienda

Un referente de una alternativa para dirigir el club rosarino habló sobre la victoria contra Huracán el año pasado.

Daniel Giraudo de la agrupación ADN Leproso tiró una bomba en redes sociales, insinuando un supuesto arreglo para que Newells no descienda en la temporada 2025. Después de unas horas, intentó suavizar sus declaraciones, aunque ya habían empezado las teorías de los hinchas y el periodismo.

El partido en cuestión es la victoria 2-0 ante Huracán en las últimas fechas de la fase de grupos del Clausura 2025, en el que el conjunto rosarino logró los tres puntos después de varios partidos, lo que le valió un alivio con respecto a la tabla de descenso.

Giraudo es cercano al ex vicepresidente Cristian D'Amico, a quien nombró en su posteo como responsable de ganar ese partido: "Dicen que Newells gano un solo partidos de los últimos 19. Falso. Ese partido lo gano Cristian D'Amico y todos lo sabemos. Bajarse del caballo de la soberbia y llamar a la gente que supo conducir el Club. Su experiencia es imprescindible. La violencia hoy no nos conduce a nada".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanGiraudo/status/2034272918423650511?s=20&partner=&hide_thread=false Dicen que Newells gano un solo partidos de los últimos 19.

FALSO

Ese partido lo gano @CristianDAmico_ y todos lo sabemos.

Bajarse del caballo de la soberbia y llamar a la gente q supo conducir el Club.

Su experiencia es imprescindible.

La violencia hoy no nos conduce a nada. — Daniel Giraudo (@DanGiraudo) March 18, 2026

Luego, suavizó la bomba que había tirado con un nuevo posteo: "Esta claro q lo gano Cristian D'Amico. Fue el que mediante su excelente relación en AFA garantizo un arbitraje correcto que nos permitió ganar el partido".

El enojo del Colo Gil en ese partido ante Newells

La crisis de Newells es institucional y deportiva hace bastante tiempo, solo con mirar los números: ganó solo dos partidos de los últimos veinte y actualmente solo tiene tres empates en diez encuentros de la actual temporada, lo que lo ubica en zona de descenso por tabla anual.

Las declaraciones de Giraudo llevaron a varios hinchas y periodistas a recordar una particular situación en el partido mencionado contra Huracán, en el que Newells venció por 2-0 al Globo.

Esta fue el exabrupto del Colo Gil al finalizar el encuentro, gritándole a sus compañeros y teniendo que ser frenado por Frank Kudelka, actual DT del equipo rosarino. El volante tiene pasado en Rosario Central, lo que había levantado una sospecha en su momento por un supuesto arreglo del encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987278835696476267?s=20&partner=&hide_thread=false PICANTE: HURACÁN PERDIÓ CON NEWELL'S EN UN DUCÓ MUY TENSO Y EL COLO GIL TERMINÓ RE CALIENTE. Lo tuvo que frenar Kudelka... pic.twitter.com/bWqQvTVaTp — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

Las fuertes declaraciones de Kudelka tras la derrota ante Lanús

En la última fecha jugada contra Lanús, Newells sufrió una abrupta goleada por 5-0, que podría haber sido mayor si el Granate no levantaba el pie de acelerador. Su entrenador, Frank Kudelka fue duro con sus jugadores en la conferencia posterior.

“Siento vergüenza porque no puedo aceptar que mi equipo juegue de esta manera. Puede ser superado, pero con ideales colectivos. No tengo mucho más que decir, cuestiones tácticas no hay. No podemos jugar un partido así con esta camiseta. Podés perder, pero no jugar un partido así”, dijo en la conferencia de prensa después de un partido que dejó pasajes de juego preocupantes para la lepra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2034083994560614620?s=20&partner=&hide_thread=false "CON ESTA CAMISETA NO PODEMOS JUGAR UN PARTIDO ASÍ"



Tras la goleada que sufrió por 5-0 ante Lanús, Frank Darío Kudelka habló en conferencia de prensa y fue durísimo sobre la actuación de su equipo: “Mago no soy, el alma por la camiseta hay que ponerla en cada partido.… pic.twitter.com/EBPYiWlqY6 — TyC Sports (@TyCSports) March 18, 2026

“No estamos a la altura de la camiseta que llevamos puesta. Como técnico siento vergüenza. Hoy vi un equipo igual que cuando yo no era DT: ante el primer cimbronazo se cae. No puedo meterme en el alma de los jugadores. Ahora tienen que correr más”, cerró el entrenador, totalmente abatido.