El juez del híper ahora denunció al fiscal y volvió a evadir los cargos

"En primer lugar Breide dijo claramente que tenia buena relación y que ahora no lo tiene. Lo que está reconociendo es que se afectó su parcialidad", comenzó argumentando el propio Piedrabuena al tomar la palabra y agregó que la audiencia pasada no estuvo presente porque no estaba en condiciones físicas de hacerlo y que el fiscal "lo sabía, pero prefirió hacerse el desentendido".

Además, resaltó que se persigue a su esposa por ser esposa de un funcionario público al decir que "el doctor Breide en su pensamiento arcaico ve a mi esposa como un anexo mío, por lo que estaría bueno que el doctor Breide vaya a las capacitaciones de género y no solo que asista, sino que las escuche".

Luego, hizo formal su denuncia contra el fiscal jefe por el delito de prevaricato, que pena a aquel funcionario judicial que "de cualquier otro modo, perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada". Es que, Piedrabuena trajo a colación una serie de chats que intercambio con el fiscal el fin de semana que ocurrieron los hechos, donde "el mismo me dijo que para él no hay delito".

Ante esa situación, el magistrado denunciado apuntó a dos posibles situaciones que podrían haber suscitado esa respuesta del fiscal. "Una opción es que alguien le pidió que me formule cargos y la otra, es que me mandó un mensaje para que me quedara tranquilo y cambió de opinión e intentó hacerme distraer para perjudicar la defensa", sostuvo Piedrabuena y resaltó: "Se trata de un menoscabo a esta parte. Estoy denunciando la manipulación de la causa, porque es una injusticia terrible, un atentado hacia mi persona. Breide lo sabe y lo está haciendo personal. Si no se va a tratar la recusación al fiscal, no voy a estar en la audiencia".

A su turno, el defensor Francisco Oneto agregó a lo referido por su asistido que "ante la denuncia de un hecho delictivo, usted como magistrada debe tomar intervención", ya que la jueza había dicho que no era el momento para plantear la recusación. Sin embargo, permitió hacerla y luego, le cedió la palabra al fiscal.

El ahora denunciado, el fiscal jefe Breide Obeid, respondió que el no puede contestar la recusación, porque de acuerdo al artículo 70 del Código Procesal Penal de la provincia del Neuquén, "la recusación será resuelta por el fiscal superior jerárquico y la decisión no será impugnable". Y así lo resolvió la jueza Lupica Cristo al suspender la audiencia a la espera de la respuesta del fiscal general José Gerez respecto de la denuncia contra el fiscal de esta causa. Ahora la Oficina Judicial deberá fijar nueva audiencia donde el fiscal general se expida sobre la recusación planteada.

zoom piedrabuena2 chica.jpg

Pese a ello, el fiscal se refirió a lo expresado por el magistrado Piedrabuena. "No tengo ningún problema y en lo que hace a la denuncia de prevaricato, yo si me voy a presentar y escuchar la formulación de cargos", sostuvo Breide Obeid y aclaró que los mensajes mencionados por el juez fueron referidos en una primera instancia de la causa cuando el fue anoticiado por las fiscales de turno. "Piedrabuena me llamó estando detenido, no lo atendí. Después me escribió y dijo `ya sabés porque te escribo`, a lo que le respondí que se quedara tranquilo que ya se ordenó su soltura. De hecho, en ese momento no tenía sospecha de la comisión de ilícito alguno", expresó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, luego agregó que por licencia de la fiscal del caso, él asumió el caso y fue allí que tras entrevistar a los policías denunciantes y a "todos los testigos" es que descubrió que "el doctor Piedrabuena mentía" y que ya no se trataba de una contravención, sino un delito, por lo que pidió la audiencia para formularle cargos, tanto a él como a la esposa. En cuanto a la mujer sostuvo que no había ninguna "cuestión personal" y que no la conoce.

Tras una interrupción por parte de la propia imputada Geldres, quien tildó de "mentiroso" al fiscal, la magistrada Lupica Cristo volvió a darle la palabra al fiscal jefe. "Pareciera que la única voluntad es que no se conozcan los hechos. Yo tenía muy buen trato y ahora no es que no tengo mal trato, sino no tengo trato", indicó Breide y resaltó: "Esto no es una lucha ni un combate. Acá nadie sale victorioso, sino que es una sala de audiencia con una jueza".

Ante ello, el propio magistrado Piedrabuena respondió: "Breide reconoce los mensajes, pero sesgados y yo no puedo tener garantías de objetividad de un fiscal así. Quiero decir y que no le quede dudas a nadie, que quiero que la audiencia se haga, pero que se haga con garantías y Breide no es objetivo. Está encaprichado porque tiene un interés personal. Si no lo quieren ver, es porque están ciegos".

Finalmente, la magistrada Lupica Cristo decidió suspender la audiencia atento al planteó de recusación al fiscal que pidió el juez Piedrabuena, su abogado defensor y la defensora de su esposa. "Sin omitir opinión sobre la pérdida de objetividad del fiscal, voy a suspender la audiencia y pedir que se convoque al fiscal general para que responda", expresó la jueza y pidió que se remita la audiencia videofilmada al fiscal general para que sea analizada y se expida respecto de la recusación.

Con la voz quebrada, el magistrado Piedrabuena pidió disculpas a su colega si en algún momento se excedió. "Mas allá de las diferencias que podemos tener, realmente la respeto, pero estoy muy afectado. No sé si pueden comprenderlo, pero el tema de que toquen mis afectos. Una cosa es recibir golpes uno y otra es que toquen a mis afectos", sostuvo.