El jury contra el fiscal jefe Terán ya tiene fecha

De esta manera, la fiscalía introdujo como prueba los registros de las entrevistas dadas por Terán a FM Fuego de Cutral Co (dos, una el 31/7 y otra de octubre de 2019), a FM Platinum de Neuquén (una, el 6/8) y C5N de Buenos Aires (una, el 6/8), donde se encuentras sus declaraciones controversiales. A ello, le sumó los registros de las publicaciones de medios nacionales, regionales y provinciales, como consecuencia de la repercusión de la entrevista televisiva al fiscal Terán en C5N y una entrevista en C5N al fiscal general José Gerez.

La fiscalía también llevará a declarar a Lucila Trujillo y Julián Guarino, periodistas de C5N (quienes entrevistaron a Terán el 6/8); a María Cecilia Espinoza y carolina Luciana Páez (integrantes de la agrupación Mu.Ma.La de Neuquén); a Walter Richard Trincheri (denunciante en el sumario administrativo indicado); a Roberto Aguerre, Nicolás Orellana y Orlando Coronel (periodistas de Radio FM Fuego); a Alejandro Polizzo (periodista de Radio Platinum FM de Neuquén y corresponsal del Canal C5N); a José Gerez (fiscal general y denunciante); Carolina Mauri (fiscal de Violencia Doméstica y de Género); María Carolina Montagna Delvó (responsable de la Oficina de Comunicación Institucional del Poder Judicial de Neuquén); Ileana Arduino Fontana (abogada, especialista en seguridad y políticas de género, directora del Grupo de Trabajo de Feminismos y Justicia Penal del INECIP).

Pruebas de la defensa

Por su parte, el Jurado admitió como pruebas de la defensa el contenido íntegro de la entrevista del día 31/7 en Radio FM Fuego; el artículo completo de la entrevista que subiera el periodista Roberto Aguerre ese mismo día al sitio www.fuego24.com; la reproducción completa de la entrevista a FM Platinum; el registro de las entrevistas efectuadas en FM La Roca 99.9 a Carolina Espinoza de Mumala y a Terán el 6/8; y el registro de la entrevista en FM TOP HIT 102.7 de Plaza Huincul, también el 6/8.

Luego, el fiscal jefe sumó informes referentes a capacitaciones en violencia de género; el legajo completo suyo; el registro de las licencias médicas de su esposa y las de él que se tomó para acompañarla. Como testimonios, Terán presentó a Roberto Aguerre y Nicolás (periodistas de FM Fuego); Alejandro Polizzo (periodista de radio FM Platinum); Gabriel Galarza (periodista de la radio FM La Roca); José Gerez (fiscal general y denunciante); Ramiro Flores (titular de la Dirección de Gestión Humana y Programas Especiales del Poder Judicial); Isabel Mesa (letrada asistente); Andrea Garrido (auxiliar administrativa); Verónica Uribe (funcionaria de Jefatura); Martín Lezana (operador del fuero); Lionel Seidemberg y Rodrigo Navarro (profesionales tratantes de Terán); Eduardo Tubalcain Fernández y Norma Gregov (ex compañeros de trabajo de Terán); Gloria Benavídez (personal de servicio en el domicilio de Terán) y María Florencia Jara Martínez (niñera de los hijos de Terán).

Las pruebas de la defensa que no fueron admitidas se argumentó porque "no se visualiza la relación con los hechos controvertidos que han quedado definidos del confronte realizado entre los escritos de acusación". En este sentido, no se admitieron la nota en el diario La Mañana de Neuquén del día 5/8, como tampoco qué periodista la redactó; la reproducción del programa completo de C5N ni quien contactó o cortó la comunicación el 6/8; los mensajes con Gerez o colegas; la licencia de la fiscal Macaya ni el informe que pretende que diga que el fiscal general respecto de la cantidad de fiscales que debían estar en funciones en Cutral Có al 31/7; entre otras.

Fecha definida

Finalmente, el Jurado de Enjuiciamiento, integrado por los vocales del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Germán Busamia y Alfredo Elosú Larumbe, la señora conjueza Elizabeth García Fleiss, la diputada María Laura Du Plessis, el diputado Eduardo Sergio Daniel Fernández y las abogadas matriculadas designadas por la Honorable Legislatura Suyay Sapino y Marianina López Raggi, aprobó el cronograma previsto para lo cual se pidiera autorización del uso del recinto al señor Presidente de la Honorable Legislatura provincial para los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre.

Asimismo se consideró "prudente" que aquellos testimonios de personas domiciliadas fuera de Neuquén capital se concreten por videoconferencia, teniendo en cuenta las restricciones de traslado que todavía operan y las medidas de prevención sanitaria aún vigentes.

Es posible que la semana próxima haya una audiencia entre las partes para buscar que se concreten convenciones probatorias y organizar el desarrollo de la Audiencia General a partir del 15 de diciembre.