El libro que recrea las lecciones de Carlos Fuentealba

En el libro, Finzi, nacido en 1951, recrea en clave metafórica la última clase de física que brindó Fuentealba en el CPEM 69 de esta ciudad, antes de ser asesinado por un disparo de gas lacrimógeno en Arroyito durante un corte de ruta con el que los docentes neuquinos reclamaban por mejoras salariales el 4 de abril de 2007.

La idea de la obra le surgió cuando el dramaturgo vio en la televisión al ex gobernador Jorge Sobisch en la apertura de las sesiones legislativas hace unos años atrás. “Fue indignante verlo paseándose en una jornada clave para la democracia como es la apertura de las sesiones legislativas”, dijo.

En la obra, Fuentealba llega al aula y le dice a sus alumnos que va a hablar de la velocidad de la luz, “pero cuando entra a dar su clase de una manera sencilla y divertida aparece Carola, una bandurria baya, que llega desde Junín de los Andes para pedirle ayuda. En esa entrañable relación busco una reflexión sobre lo que significa la enseñanza para el país”, explicó.

“Suena un timbre. Un hombre traspasa una puerta de doble hoja, generalmente rota por el tiempo, los alumnos o el abandono del estado. Una de esas hojas tiene una pequeña ventana de ojo de buey. El hombre sonríe: el aula parece un barco que leva su ancla cada vez que suena un timbre”, escribió Finzi al comienzo del libro.

TAPA-LIBRO.jpg En el libro a Fuentealba, Finzi recorré la importancia de un maestro en los alumnos.

Para Finzi el objetivo del libro no es otro que el de descubrir la importancia que tiene un docente en la formación de los jóvenes. Por eso sostuvo que “tocar a un maestro es tocar el corazón mismo de un país; matar a un docente, es herir el corazón del futuro de un país”.

Posteriormente, al cumplirse diez años del asesinato de Fuentealba, estrenó la obra de teatro basada en el libro con dirección de Carlos Cepeda en la sala Teneas. La obra transcurre en una clase de Física –materia que dictaba Fuentealba– dedicada a la noción de la luz, "y el espectáculo dura los cuarenta minutos de una clase en la escuela media”, señaló Finzi. La intención del dramaturgo era que los espectadores tomen lugar de los alumnos de Fuentealba en el aula para “que vivan o revivan ese momento maravilloso y único que es la relación pedagógica". "Fuentealba no es un héroe, no es un mártir. Es el ejemplo de lo que nunca tendría que ocurrir en nuestro país. De Fuentealba hablamos en presente, no en pasado”, afirmó.

Finzi destacó también el apoyo que recibió de Sandra Rodríguez, compañera del maestro asesinado en 2007, a quien le obsequió un ejemplar del libro. “Quedó maravillada”, dijo orgulloso el autor de más de 40 obras de teatro estrenadas en el país, Europa y África, entre las que se destacan “Sueñe, Carmelinda”, “La isla del fin del siglo”, “Chaneton”, “Bairoletto y Germinal”.

OBRA-DE-TEATRO-QUE-SE-ESTRENÓ-EN-TENEAS.jpg

