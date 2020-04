El liderazgo de las mujeres que logró frenar la expansión del coronavirus

La isla de Oceanía se destaca por haber casi aplastado la enfermedad después de que se registrara la primera muerte. La potencia europea, por su parte, es reconocida por presentar uno de los índices más bajos de mortalidad, incluso al estar sumergida en un contexto fronterizo difícil, con casos graves en Italia y España.

El trabajo de Ardern fue considerado por los epidemiólogos como una clase maestra de la política, mientras que la actitud de Merkel fue calificada como un disparo de bazooka contra la enfermedad. Para los expertos, sus aciertos se deben a que son menos políticas, más decididas, más abiertas a escuchar consejos y con más calma frente a la crisis.

Un estudio de la Harvard Business Review de 2019 estimó que las mujeres superan a los hombres en 17 de las 19 cualidades que diferencian a los grandes líderes de los mandatarios promedio. "Las mujeres son mejores tomando la iniciativa, actuando por resultados, trabajando el auto desarrollo y la resiliencia y mostrando honestidad e integridad", afirma el estudio.

No obstante, las mujeres sólo ocupan el 7% de los cargos de liderazgo en el mundo, son sólo el 24% de los políticos mundial y el 5% de los CEOs catalogados por la Fortune 500. Su falta de presencia podría explicar, entonces, la ausencia de soluciones para problemas globales como la pobreza y el calentamiento global.

Entre otros puntos, el estudio destaca que las mujeres tienden a subestimar sus capacidades, mientras que los hombres la subestiman. Por eso, es más probable que Ardern o Merkel hayan aceptado mejor los consejos de los expertos a diferencia de otros líderes mundiales, como el presidente de Estados Unidos Donald Trump o el Primer Ministro británico Boris Johnson, que fue internado por coronavirus. Ambos mandatarios son ejemplos de líderes con gran ego y que se rehúsan a tomar el consejo ajeno, que podría esconder la clave para detener el avance de la enfermedad.

Por su parte, la empatía propia de las mujeres también puede haber contribuido al cumplimiento de las cuarentenas impuestas por distintas gobiernos. En Nueva Zelanda, la Primera Ministra solicitó que la población se quede en el hogar con una comunicación efectiva, que incluyó la dotación de significado a sus propias palabras y un lenguaje empático.

Para ella, el no salir de casa es la misión que tiene cada neozelandés y que debe cumplir para salvar vidas. Durante sus discursos, reconoció el esfuerzo que hace cada habitante al no ver a sus seres queridos y no poder llorar a sus muertos, pero les dio un propósito que motivara ese sacrificio. Tras sus palabras, ofreció una conferencia de prensa de dos horas para responder las consultas periodísticas.

Por el contrario, Johnson ofreció en sus conferencias sólo "instrucciones gubernamentales" sin posibilidad de preguntas para la prensa. Trump, a su vez, emitió mensajes contradictorios, promocionó curas milagrosas no probadas y atacó a los periodistas o profesionales de salud que plantearon cuestionamientos.

Así, las cualidad femeninas de Merkel y Ardern parecen haber generado un impacto positivo que podría ser tomado de ejemplo por otros líderes mundiales.

LEÉ MÁS

¿Por qué Alemania tiene menos muertes por coronavirus que Italia y España?

Ya hay casi 1,6 millones de infectados en el mundo y las muertes llegan a 95 mil