El listado de medicamentos que faltan en el hospital Castro Rendón

“ De los 93 ítems que dimos a conocer que faltaban, se bajó a 70, pero igual (el número) sigue siendo alto, sobre todo en los de la atención ambulatoria . Se enfocaron más en la internación, que es lo más preocupante. Hicieron compras de morfina que en ese momento no había”, puntualizó Grosky, en declaraciones a LMNeuquén .

El profesional aseguró que continúa siendo muy alto ese desabastecimiento para atender a los pacientes ambulatorios. A la fecha registran casi 50 faltas en medicación. Con la llegada de los primeros fríos a la región se empezó a tener la posta anual bronquiolitica, que es cuando los pequeños terminan con la bronquiolitis clásica por el cambio de estación. Dijo que eso complicó la provisión ya sea de paps o amoxicilina, que entró muy poco, entre otros medicamentos. “Hoy estamos desarmando kits que vienen de Nación para obtener salbutamol”, ejemplificó.

Pero entre los faltantes más conocidos, algunos de ellos de venta libre, está Ibuprofeno, paracetamol y analgésicos en general, al igual que omeprazol. “Tengo faltas importantes en anticonvulsionantes, azitromicina, ácido fólico, entre otros”, agregó.

Grosky indicó que lo que falta en la farmacia del hospital Castro Rendón es lo que no tiene el depósito central, encargado de surtir fármacos a todos los hospitales y centros de salud que le solicitan de la provincia.

El director de Administración Sanitaria, José Luis Schaechtel, endilgó ayer el origen del problema a la situación macroeconómica, de la cual el gobierno provincial es víctima. Las declaraciones fueron desestimadas por el profesional, dado que son fármacos que se encuentran tanto en cualquier farmacia de barrio como cualquier clínica privada.

El director de Administración Sanitaria agregó que "los proveedores no tienen stock de forma permanente en las cantidades que requerimos. Nosotros compramos de forma constante, pero los insumos llegan de forma gradual. No son compras que nosotros podamos gestionar y en 48 horas tenemos los insumos en el depósito".

Grosky dijo que con el recurso económico se consigue. “A nivel macro, puede ser que (salud) haya hecho mal una estimación, la realidad es que los proveedores nos manifiestan a nosotros que les deben muchísima plata. Entonces, muchos proveedores o no se están presentando a las licitaciones o no están entregando porque dicen que se les adeuda a unos 200 millones y a otros 600 millones pesos”, sostuvo el profesional.

Sostuvo que los proveedores se quejan que les adeudan desde febrero o marzo, sumado a la inflación, entonces no abastecen al menos hasta no recibir, aunque sean pagos parciales.

E indicó: “No sé si hicieron mal las estimaciones para Salud y se les fue de la mano el tema inflacionario, desconozco cuál es el trasfondo real, por comentarios de proveedores el problema es la gran deuda del Ministerio de Salud con ellos”.

A nivel interno, desde el hospital les aclaran a los diferentes servicios que están haciendo todo lo posible y que ya llevaron su reclamo a las máximas autoridades del Ministerio de Salud. “Nos dicen que hacen todo lo posible, la realidad es que los medicamentos no los tenemos”, subrayó.

Contó que el hospital hizo un esfuerzo para una pequeña compra de medicamentos más urgentes para "salir del paso", aunque tampoco esa es la solución. Esos recursos del hospital están destinados para el mantenimiento de la estructura, que tiene más de cien años, como para otras contingencias.

Grosky indico que Salud “va comprando de a poquito. No nos surten con los estimados mensuales, pero de a poquito traen medicamentos como para que no explote, pero tampoco para hacer un gasto inmenso para cubrir faltantes en todos los hospitales y centros de salud”.

El profesional reflexionó: “Da la sensación de que van cubriendo el día hasta ver cómo lo resuelven. Mi visión personal es que tenemos esos flancos y los van apagando para que no se desbande y se prenda fuego la provincia”.

Pedido de donaciones de medicamentos en Plottier

Ante el pedido de donaciones del sector de Pediatría del hospital de Plottier, el farmacéutico estimó que se trató de un "llamado de atención" más que para hacerse de fármacos.

Explicó que la cuestión de la trazabilidad de los medicamentos va mucho más allá del tema de la cadena de frío, porque hay algunos que son fotosensibles, a la mayoría les afecta la humedad y se debe tener un control del recorrido de ese fármaco hasta llegar al paciente.

“Si bien aceptamos las donaciones de los pacientes, pedirlo no es lo mas aconsejable. De hecho, en las farmacias hay carteles que indican que no se aceptan devoluciones, según ANMAT”, recordó y añadió que el gesto se agradecen, pero lamentablemente muchos pueden terminar en la basura ya sea porque no están bien conservados o tienen humedad.

“Esperamos que se solucione lo antes posible por la población, para nosotros es difícil trabajar así, se traduce en falta de mejor atención”, cerró el profesional.