"Esto es un juego, es un reality. Pero nosotros somos la autoridad y yo soy la que tiene que ponerle puntaje a los chicos. Y si él abre el juego y dice que no sirvo, que soy una jurado mala o que lo que hago es plagio con mi compañera, está abriendo el juego para que cualquiera, como Lizardo (Ponce) o que la misma Lourdes (Sánchez), salga a opinar. Y ahora el debate nacional es si yo sirvo o no sirvo. Y la verdad es que solo le tengo que dar explicaciones a la producción o a vos (por Tinelli), si en algún momento sentís que yo no sirvo para el show. Pero algo me debés haber visto para que yo esté sentada acá", añadió antes de remarcar que desde que llegó al programa tanto ella como Laurita no pararon de recibir críticas.

"Me banco las críticas porque son mi templanza y son mi resiliencia. Y llegué hasta acá traspasando todas las críticas que me han hecho en absolutamente todo, desde mi pensamiento político hasta la manera que tengo de vivir mi vida. Eso es una cosa pero otra es que me entere por la prensa de que un compañero que tengo sentado al lado y con el que tengo realmente buena onda, con el que me llevo bien y con el que me divierto, diga que no le parezco una buena jurado", se quejó.

Lejos de conmoverse y volver sobre sus palabras, De Brito afirmó su postura y retrucó: "Puedo decir un millón de cosas pero voy a decir solo dos. Yo creo que todos somos compañeros en este programa. Para mí, no son cualquiera ni Lizardo ni Lourdes Sánchez. No creo en las jerarquías, que el jurado sea más importante que los demás. Para mí, todos podemos opinar de todos. Y de última, preguntáselo al compañero que tenés sentado al lado tuyo (por Marcelo Polino), porque de su programa me vinieron a preguntar y editaron como se copian ustedes dos en las devoluciones"

"No te hagan la ofendida conmigo, planteáselo a Tinelli o a Polino. Vos te estás victimizando para hacerme quedar a mí como el malo de la película", remarcó.

"Podrías haber sido menos maligno con las cosas que dijiste. A Pampita (Ardohain) el año pasado la cascoteabas y ahora la querés de jurado titular", le respondió Peña. "Ya basta. En todos los programas hay gente sentada opinando sobre el trabajo mío. Todo bien, pero hasta acá llegué con eso", sentenció la actriz.

"Para mí sos floja como jurado. Lo lamento, es mi opinión.Y no es faltarte el respeto porque no te he tratado de nada de lo que te han tratado en los medios y fui muy sutil en todos tus temas personales", insistió de Brito.