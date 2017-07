El loco de la motosierra volvió a causar pánico

Se trata de Eduardo Klun, de 50 años, quien durante muchos años fue guardavidas en los balnearios locales pero ahora, según él mismo, pareciera dedicarse a otra cosa: le dijo a la Policía que no podían llevarlo preso porque es el embajador de Polonia.

Darío Oliver fue una de sus víctimas. Y no por primera vez, porque este hombre ya había sufrido el vandalismo de su vecino en otras ocasiones. El viernes a la noche lo vio por la ventana, sintió los golpes en la puerta y después un estallido de vidrios. “Pensé que se me metía adentro. Y con mi mujer decidimos encerrarnos en el garage para que no nos agarre a nosotros, y se fue”, contó Oliver a Clarín, y agregó: “Hasta ahora sólo atacó casas. El temor nuestro es que ataque a una persona. No estamos tranquilos”.

Los vecinos piden que Klun vuelva a ir a un psiquiátrico hasta que se le encuentre una solución definitiva a su problema.