El Maestro quiere ser diputado: Antonio Ríos lanzó su candidatura

En el video, se puede ver al ídolo de la movida tropical parafraseando uno de sus hits: "Nunca me faltes, amigo mío", invita a los electores.

"Recibí una propuesta muy interesante de un partido peronista que me pareció seria, y siempre quise devolverles a los ciudadanos toda la alegría que me brindan. Es por eso que quiero intentarlo", dijo el Maestro en Facebook.

"Me siento muy capaz de devolver a la Argentina toda la alegría que me dieron siempre sobre el escenario. Yo siempre le pido a Dios que necesito ayudar, que nunca me faltes, amigo mío. Yo creo que con la bendición de Dios todo se puede. Un abrazo grande, que Dios los bendiga a todos y lo mejor para ustedes", agregó el cantante.