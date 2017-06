El massismo rechazó el aumento de diputados

“Es una vergüenza proponer un ‘dietazo’ cuando hay gente que no llega a fin de mes. Por eso desistimos de cobrarlo”, anunció en su Twitter el líder del Frente Renovador. Además, apuntó contra el oficialismo y el bloque K: “El PRO se junta con el kirchnerismo para aumentarse la dieta de los diputados pero no quieren juntarse para bajar los precios. Para el dietazo la grieta no existió. Parece que no saben cómo ayudar al bolsillo de la gente pero sí como llenar los bolsillos propios”, indicó Massa.

Embed El Gobierno acordó con el Kirchnerismo para aumentar 133% la dieta a sus diputados. #Dietazo pic.twitter.com/GuKZvRz1ax — Sergio Massa (@SergioMassa) 9 de junio de 2017

El anuncio se hizo luego de que el secretario de Presidencia de la Cámara, Guillermo Bardón, enviara una carta a los diputados del FR para intimarlos a responder en 72 horas si decidían o no cobrar la “actualización” de los “gastos de representación”. En su respuesta, los 32 diputados justificaron su decisión: “En el actual contexto de pobreza, falta de empleo, encarecimiento de la vida de los ciudadanos, que incluso nos ha llevado a reclamar el tratamiento de una emergencia alimentaria, es inadmisible incrementar nuestros ingresos”.