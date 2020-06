El mensaje del presidente que sorprendió a una nena neuquina de 2 años

“Soy constructor y estaba trabajando cuando pasó el presidente agradeciendo la labor estábamos haciendo. Le comenté que mi hija había hecho un dibujo y que le agradecía porque ella decía que ‘es el presidente que nos cuida del bichito’ (coronavirus). Me dijo que se lo mostrara, se rió y me pidió que le grabara un saludo para ella”, cuenta aún sorprendido Mauro, el papá de Malvina.

Mauro había viajado desde Neuquén el día previo a la visita presidencial a Villa La Angostura porque trabaja en la empresa que llevó adelante la obra de la planta cloacal, que fue inaugurada este fin de semana por Fernández.

“Le comenté porque me habló, pero nunca se me hubiese ocurrido pedirle una foto o un mensaje para mi nena. Uno es un laburante. Él me pidió ver el dibujo y que lo grabara”, dijo Mauro.

“Hola Malvina, cómo estás Estoy acá con tu papá. Me encantó el dibujo que me mandaste y gracias por decirme gracias. Pero en verdad, gracias a vos por cuidarte. Portate bien y seguí dibujando. Beso”, le grabó el Jefe de Estado.

Ni bien terminó el mensaje de Fernández se lo envió a su mujer y a su hija que no salían de su asombro. “Estamos re contentos. Fue un momento lindo para Malvina y para el jardín también. Ahora ella dice que es su ‘amiguito’ el presidente”, agregó el padre.

Mauro se define como malvinero, si bien recién él recién nacía cuando el conflicto bélico tuvo lugar en el archipiélago, fue un tema que siempre lo conmovió. En el barbijo que tenía puesto en el encuentro con el mandatario tenía grabada las islas. “Cuando sabíamos que íbamos a tener una nena, mi mujer me envió una nota felicitándome por ser el papá de Malvina. Sabía que quería que llevara ese nombre”, evocó.

Ahora, el dibujo con la frase “Todo va a estar bien”, que la nena hizo junto a su madre, aún cuelga en una ventana de la casa de esta familia neuquina que nunca se hubiera imaginado que una tarea escolar terminaría sacándole una sonrisa al presidente.

