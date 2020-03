El mensaje de un argentino en España: "Todavía no parece real y es más real de lo que esperan"

"Todavía creen que "el virus no se va a expandir" o "no va a ser tan grave como en Europa". Y sólo puedo decirles que acá en España, acá en Europa, se pensó exactamente lo mismo de China, y peor aún, de Italia, que está tan sólo a unas horas en tren o avión", dijo en el inicio del texto, donde alertó sobre la rapidez de la propagación del virus. "Parece que fue ayer que teníamos 1 caso... diez casos...", aseguró, tras informar que para este viernes se estiman 10 mil personas infectadas en ese país.

"Al llegar al caso número 100, nadie sabe cómo pero la estadística empezó a dispararse y en vez de sumar a decenas, empezaron a sumar de a cien. Y luego de a mil. Y esto ocurrió apenas hace poco más de 10 días. Es lo mismo que ocurrió en Italia, y en Corea del Sur", graficó Correa Arce, y admitió que, al igual que en otros países, en España no se esperaba que la situación empeorara. "Acá no iba a pasar lo que ya estaba pasando en China, Italia, etc. Y las estadísticas muestran que no sólo está pasando, sino que vamos encaminados a empeorar los números".

El fotógrafo describió lo que ocurre en España para lograr generar conciencia en Argentina, donde este viernes empezó la cuarentena obligatoria. "No se dan una idea el tiempo preciado que tienen para prevenir el contagio masivo, que a la vez parece inevitable. Se han tomado medidas, sí. Se ha generado paranoia, sí. Pero todavía no parece real. Y es más real de lo que esperan".

"Al principio parecía un chiste, que qué peli vemos en Netflix, que Pornhub regaló porno gratis, que qué bueno que ahora puedo dormir siesta. Y los números seguían creciendo. Y los hospitales empezaron a saturarse de enfermos. De muertos. De sanitarios con turnos de más de 24hs", agregó el joven, y siguió: "Trabajadores que tienen que atender sin el material necesario: los hacen trabajar sin guantes, sin las mascarillas indicadas. Médicos y enfermeras que terminan contagiándose. Médicos que tienen que decidir si atender a alguien de 98 años o alguien de 45 porque no hay equipos".

"Hacer cuarentena, dejar de trabajar, perder dinero, no es algo que te pasa sólo a vos. Nos está pasando A TODOS alrededor del mundo. Y en el medio, existe el riesgo real de que tus abuelos, tus padres, o incluso nosotros mismos, caigamos víctimas de un virus que no entendemos", alertó luego.

Sugirió, además, comprar elementos de primera necesidad para las próximas semanas. "Porque la cuarentena obligatoria no es una posibilidad: es un hecho. Que los contagios van a multiplicarse no es una posibilidad: es un hecho".

"Tienen tiempo DE ORO para prepararse, para prevenir, para evitar que la cantidad de infectados, de muertos, de colapsar hospitales y centros sanitarios, sea menor a los números que ven hoy en día en Europa a través de Internet o los noticieros", agregó. Por último, pidió que esto "nos tiene que encontrar unidos, o las consecuencias van a ser peores que las que estamos viendo hoy en día".

