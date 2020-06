El Messidor, la cuna de un nuevo vínculo entre Provincia y Nación

En ese sentido, Alberto Fernández se encontró, a tres meses de haber asumido, con un contexto agravado por la crisis económica y social preexistente en la Argentina. El desgaste en el físico del Jefe de Estado en sus últimas apariciones públicas fue elocuente.

El paso cansino, brazos pesados y una voz que se resquebraja, son algunas de las secuelas visibles de lo que los tres meses que pasaron dejaron en él. Para eso está. No eligió victimizarse en ningún momento y entendió que el pueblo, como manifestó en reiteradas ocasiones, es el que sufre las consecuencias, sanitarias y económicas, del paso de la pandemia.

Después de tres meses de lidiar con el Covid-19 y de infinitas reuniones con sanitaristas, infectólogos, economistas, ministros y autoridades provinciales y municipales y extensiones cíclicas de la cuarentena, el Presidente pasó una noche en el paraíso.

Alberto-en-el-paraido-el-messidor-villa-la-angostura-2.jpg Leandro Gutiérrez

La Residencia El Messidor en Villa La Angostura -el paraíso-, fue la escala para recargar las pilas del mandatario y así retomar una agenda exigente, ya desde la tarde de este mismo sábado. El gobernador, Omar Gutiérrez; el intendente de la capital provincial, Mariano Gaido; y referentes del peronismo local oficiaron de anfitriones el viernes por la noche de un cena que tuvo como eje el después de la pandemia.

Ya en la mañana del sábado, parte de la comitiva que acompaña al Jefe de Estado, encabezada por los ministros Eduardo Wado de Pedro (Interior) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas) trabajaron en la agenda de lo que viene. Después de un almuerzo con Omar Gutiérrez y en el que también se discutirá sobre Vaca Muerta y el sector de los hidrocarburos en general, el presidente regresa a Buenos Aires.

Un asado con carnes de cordero patagónico, chivo del norte neuquino y vaca fue el menú en el quincho de El Messidor, a orillas del lago Nahuel Huapi: un agasajo que muestra la cercanía que ambos manifestaron cada vez que tuvieron la ocasión durante la primera visita del Jefe de Estado a la provincia desde su asunción, el 10 de diciembre pasado.

Mediante sus redes sociales, Omar Gutiérrez brindó un indicio más del vínculo amigable que quedó asentado en el desembarco del Presidente en Neuquén. "Compartiendo un grato momento junto al Presidente de la Nación, @alferdez. Orgullosos de recibirlo en nuestra provincia, le entregamos un poncho confeccionado especialmente por Artesanías Neuquinas", publicó el gobernador en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/OmarGutierrezOk/status/1269296733542125569 Compartiendo un grato momento junto al Presidente de la Nación, @alferdez. Orgullosos de recibirlo en nuestra provincia, le entregamos un poncho confeccionado especialmente por Artesanías Neuquinas. #AlbertoEnNeuquén pic.twitter.com/6sdPPFwF7j — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) June 6, 2020

En diálogo con LU5 este sábado por la mañana, el Presidente se refirió a las bondades del hospedaje que preparó especialmente la Provincia para recibirlo. "He venido muchas veces a Villa La Angostura, pero no había tenido la oportunidad de estar en El Messidor, pero el gobernador ha sido muy generoso y permitió que nos hospedemos aquí, que es un lugar increíble, como pocas veces he visto. Tiene toda la belleza del Nahuel Huapi, del bosque, la belleza arquitectónica de este edificio increíble, que es increíble por adentro pero razonablemente austero. Tiene toda esa belleza patagónica", contó.

Alberto-en-el-paraido-el-messidor-villa-la-angostura-3.jpg Leandro Gutiérrez

El regreso de Fernández a la provincia, según reveló el Gobernador, se daría en los próximos meses, para la inauguración de la Colectora Cloacal Oeste II de Neuquén capital. Una obra que comenzó en 2017 y que requirió de un inversión superior a los 400 millones de pesos.

A futuro, El Messidor se vislumbra como la cuna de un vínculo estratégico entre el MPN y el peronismo a nivel nacional.

LEÉ MÁS

El Messidor: ¿cómo es el castillo en el que dormirá Alberto Fernández en Villa La Angostura?

"Me es más fácil pensar un país a futuro con Omar que con otros gobernadores"

Gutiérrez: "Tenemos un Presidente que no especula"