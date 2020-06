La fiscalía y la Policía tienen un par de hipótesis sobre las que trabajan, pero, por ahora, no hay nada firme. De hecho, ni el frío metal de la mesa de autopsia les pudo dar un indicio claro y aún aguardan el resultado de una pericia toxicológica, para determinar si fue envenenada.

El hallazgo

Cuando caía la tarde del 2 de enero, un hombre que camina por la zona vio una mano y una rodilla que emergían de la tierra. De inmediato dio aviso a la Policía que envió un móvil para verificar y corroborar la macabra escena.

La fiscal de homicidios Sandra Ruixo estaba de turno ese día. Cuando recibió el llamado entendió que podría tratarse de un hecho atroz y por la hora los peritos no tendrían luz suficiente para trabajar. Ruixo pidió a los policías que consignaran y perimetraran la escena del crimen. Además, notificó a los peritos criminalístico y médicos, del Cuerpo Médico Forense, para que acudieran al día siguiente a primera hora.

Llegar no fue sencillo. Hubo conducir por la ruta del petróleo, la 7, que es de una sola mano y acumula en denso tráfico. Además, el cuerpo no se encontraba en el ruta que baja derecho al lago de Los Barreales sino que es una suerte de picada que conocen los lugareños y los trabajadores de un pozo activo que se ubica casi al final de dicho camino.

mujer enterrada barreales 3.jpg

La mujer fue enterrada justo al costado de la picada, en una zona alta que parece una especie de mirador.

Los peritos trabajaron durante varias horas en el lugar. Al ser una zona abierta, se requiere un abordaje distinto al de una vivienda. Hay que tratar de cubrir y rastrillar la mayor cantidad de terreno posible porque el viento no solo puede borrar rastros, también puede desplazar algunas evidencias.

Lo cierto es que la escena del crimen estaba con mucha tierra revuelta producto del enterramiento y del desplazamiento de la persona o personas que lo concretaron. No obstante, no se pudieron obtener huellas contundentes.

“El cuerpo estaba enterrado en un 93 por ciento”, estimó la fiscal de acuerdo al informe de los peritos que trabajaron en el lugar.

Tras levantar el cadáver, lo trasladaron al Cuerpo Médico Forense, ya que el avanzado estado de descomposición no permitía, a simple vista, observar algún tipo de lesión que ayudara a establecer si se trataba de una muerte violenta.

La autopsia frustró a los médicos porque no se pudo establecer la causa. Tuvieron que remitir un informe donde hablaban de muerte indeterminada.

mujer enterrada barreales 2.jpg

Las hipótesis

Los investigadores de Homicidios de la Policía se pusieron a disposición de la fiscalía y comenzaron a indagar. Tenían datos básicos como que se trataba de una mujer de unos 60 o 65 años, cabellos blancos y de una altura aproximada al metro sesenta.

Como la encontraron en tierras Mapuches, consultaron a la comunidad, pero descartaron que se tratara de uno de sus miembros. De hecho, un integrante fue el que la descubrió y avisó a la Policía.

Se chequearon los informes de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza sobre desaparición de personas, pero no había una sola mujer reportada con esas características y a la fecha no ha surgido ningún pedido.

Las intrigas del caso llevan a que los pesquisas estén trabajando sobre un posible homicidio, pero como la autopsia no determinó la causa de la muerte se aguarda el informe toxicológico para saber si la envenenaron.

“Las muestras para el toxicológico se enviaron a laboratorios de Mendoza y Santa Cruz, pero por la pandemia se han demorado los informes así que estamos a la espera”, explicó Ruixo a quien también le intriga el hecho de que en cinco meses nadie la haya reclamado a la mujer.

La otra teoría que manejan los pesquisas, “es que sea un pedido de la mujer”, cuenta una fuente a LMN. Es decir, que la mujer haya pedido que la entierren en esa zona y directamente fue algún familiar, conocido o amigo hizo un pozo y la enterró.

Por ahora, el misterio sigue latente y si bien le tomaron huellas digitales y muestras de ADN la identidad no ha podido ser establecida.

mujer enterrada barreales 4.jpg

“No había rastros que permitieran establecer la causa de muerte”

El médico forense Diego Marton contó a LMN, en el ciclo de Instagram #yomequedoencasa, que “es un caso que tiene un signo de interrogación para nosotros”.

“El estado de descomposición del cuerpo era de cinco a seis días. Al estar enterrada se retardan los procesos de putrefacción lo que complica la data de muerte. No encontré ningún rastro que nos lleve a pensar que murió por un ACV hemorrágico o algo traumático que haga pensar que la mataron y desecharon el cuerpo en ese lugar”, detalló Marton.

“Al no tener una causa de muerte y encontrar elemento que indiquen que fue una muerte traumática no podemos ni confirmar ni descartar nada, por eso se habla de muerte indeterminada”, explicó el médico.

Pero Marton que tiene más de 3 mil autopsias de experiencia, avanza en la explicación y da cuenta que “por el estado de descomposición en que se encontró el cuerpo no se puede determinar por ejemplo si la mataron apoyándole una almohada en la cara o si la estrangularon. Eso no se puede determinar ni macroscopicamente ni microscópicamente”, contó.

El caso también lo intriga al forense que se pregunta por el lugar dónde la enterraron a la mujer que hay día de hoy no la haya reclamado, pero aún más “me resulta increíble que a esta altura no se pueda identificar a una persona en la Argentina por el ADN, porque todavía no hay una base de datos de ADN”, concluyó el especialista.