El Monito Vargas, el cuarto futbolista argentino con coronavirus

Vélez Sarsfield on Twitter Matías Vargas contrajo Coronavirus en España. El jugador cumple el período de cuarentena en muy buen estado y al día de la fecha se encuentra en proceso de recuperación ¡Fuerza Mono! pic.twitter.com/9NjlFbXTD7 — Vélez Sarsfield (@Velez) March 25, 2020

Hace una semana, aproximadamente, Espanyol había anunciado que seis integrantes de su plantel profesional y staff técnico habían sido contagiados por el coronavirus. En ningún momento, la entidad ‘periquita’ reveló los nombres de los jugadores infectados, aunque ahora se sabe que Vargas es uno de ellos.

De este modo, el Monito es el cuarto jugador argentino que actúa en el fútbol europeo que ha contraído el COVID-19. Los anteriores son el zaguero Ezequiel Garay (Valencia, España), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia) y Paulo Dybala (Juventus, Italia).

Alan Rodriguez on Twitter El "monito" Vargas es el sexto deportista argentino contagiado de Coronavirus.



La lista:

- Maxi Richezze (EAU)

- Germán Pezzela (ITA)

- Ezequiel Garay (ESP)

- Facundo Corvalán (ARG)

- Paulo Dybala (ITA)

- Matias Vargas (ESP)



Todos están recuperados — Alan Rodriguez (@RodriguezAlanOk) March 25, 2020

Espanyol, que al cabo de 27 fechas disputadas en la Liga española ocupa la última colocación de la tabla con 20 puntos, tiene a otros dos argentinos en sus filas: los delanteros Jonathan Calleri (ex All Boys y Boca Juniors) y Facundo Ferreyra (ex Banfield y Vélez).

