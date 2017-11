"Entiendo la enorme necesidad de soluciones habitacionales que hay en San Patricio del Chañar y ante la falta de tierras fiscales es que junto con mis hijos lo charlamos y decidimos hacer esta donación de tierras y que mejor que al MTD. Es para el sueño de decenas de jóvenes de la zona se haga realidad", explicó Bertoya ante el auditorio de la sede de La Bancaria, repleto de familias con la camiseta roja del MTD.

Dijo que el desafío será para la cooperativa construir unas 200 viviendas en esos terrenos. Agregó que se trata de una donación de 3,5 hectáreas que hizo en nombre de mis hijos y remarcó que son de una "propiedad privada, no es una propiedad pública" que fue adquirida tras la compra a un particular que se la compró a un particular. Y que la iniciativa surgió a partir de que San Patricio del Chañar tiene una población joven que necesita viviendas, con la particularidad de que fue desarrollado sobre tierras privadas.

Explicó que puso dos condiciones: que se prioricen los nacidos en El Chañar y que sí o sí hayan trabajado unos tres años de forma consecutiva, quiere que "sea para gente de trabajo".

"Soñamos con hacer realidad ese deseo de muchas familias de contar con un techo propio y que tengan acceso garantizado de la tierra para los que realmente lo necesiten. No podemos descansar por esa enorme cantidad de gente que se va sumando a esa lista de quienes todavía no tienen su techo propio", dijo el presidente de la cooperativa de viviendas y titular del Grupo de Estudio, Planificación y Promoción de la Vivienda Social (GEPProVi) Julio César Ruiz, tras la firma de la donación de las hectáreas junto con el ex funcionario provincial.

Viviendas para periodistas

En el mismo acto que tuvo lugar en La Bancaria, la comisión directiva del Sindicato de Prensa firmó un convenio con la organización social para que sus afiliados puedan acceder a una vivienda propia.

"Agradezco a Heriberto Chureo (secretario general de la cooperativa) por aceptar el desafío de esta alianza entre una organización social y el Sindicato de Prensa, y al MTD por abrir las puertas a los periodistas", dijo el secretario General del Sindicato de Prensa de Neuquén, Flavio Ramírez, tras recibir el compromiso de reservar 25 viviendas para los periodistas de la zona en el Z1.

El referente indicó: "Los periodistas somos trabajadores de prensa que muchas veces no llegamos a fin de mes por percibir por debajo de la canasta básica".