"El mundo sabía que vendría una pandemia y no se preparó"

También consideró que dentro de todo lo negativo que tiene el Covid-19 hay aspectos positivos, como “la disminución de la violencia y las muertes de personas jóvenes”.

—El otro día, en una charla, usted dio a entender que los análisis sobre los efectos del Covid corresponden al final de un primer tiempo de un partido de fútbol…

Es que es algo así porque la situación va cambiando mucho. Cuando aquí en Portugal tuvimos los datos y yo los comparaba con los de América Latina que tenía bastante menos, me sorprendió. Pero en realidad nunca tuvimos datos ciertos ni los seguimos teniendo. Primero porque todavía no sabemos bien qué es el Covid. Creo que se utilizó la pandemia y se la sigue utilizando con datos que sabemos que igual son precarios. En la Argentina ocurre lo mismo. Nadie sabe con exactitud cuántos contagiados hay, ni siquiera cuántos muertos. Hay países cuyas cifras hablan de muertos por Covid y otras con muertos con Covid. Una persona tiene cáncer y metástasis y contrae Covid y luego se muere. ¿Por qué se murió? ¿Por el cáncer o por el Covid? Nadie sabe.

—¿Faltan más respuestas entonces?

Al principio todos decían que lo del Covid sería una tragedia, pero resulta que tiene una mortalidad muy baja, mientras no colapsen los sistemas de salud, que es lo importante. Hoy ya están bien identificados cuáles son los grupos de riesgo… Entonces va cambiando todo. Yo la pandemia casi no la sufrí. Yo vivo en un pueblito cerca de Lisboa, que tiene mucha naturaleza y bosque. No dejé de salir en ningún momento. Acá, por cuestiones psicológicas nunca prohibieron las salidas. Es más, las recomendaban. Pero con algunas restricciones. Y creo que funcionó. De lo contrario hubiera sido una tragedia. Creo que en la Argentina no se pensó de esa manera. Y además tenía una realidad diferente. En Argentina salía el gobierno a decirte cómo tenías que lavarte las manos, pero una gran cantidad de personas no tiene agua potable.

—¿Cree que el Covid puso al mundo patas para arriba?

Definitivamente, pero el tema de la pandemia se veía venir. Y eso es una crítica que debemos hacernos. Sabíamos que llegaría una pandemia, pero no sabíamos cuándo ni en qué dimensiones. Pero hay estudios de este famoso Covid en revistas sociales y científicas desde 2007. Hay discursos presidenciales como el de Barack Obama que se refirió a esto, Bill Gates habló de este tema, el Departamento de Estado de EEU tenía documentos en los que hablaba de la posibilidad de una pandemia… Entonces, teníamos un montón de evidencias y datos científicos sobre que esto podía llegar y no nos preparamos.

—¿Cree que el mundo va a cambiar después de esta pandemia? ¿O ya está cambiando?

Es una pregunta interesante sobre si va a cambiar o ya está cambiando. Yo veo a un mundo muy parecido al que había antes. Las guerras, los conflictos sociales y políticos que se están dando son los mismos de antes. La pandemia aceleró algunas tendencias. Habrá algunas cosas que cambien y otras que no, pero las tendencias son las mismas. Algunas tácticas y estrategias se modifican, pero la lógica del poder, los conflictos sociales, los intereses de los actores políticos no han cambiado demasiado.

—¿Usted ha estudiado mucho el tema de la violencia. ¿Esto se acentuó a partir de la pandemia?

Hay ciertas violencias y conflictos que, por la coyuntura, se han agravado. Por ejemplo, hubo más violencia familiar, de género por todo el tema del encierro. Pero por otro lado, por la pandemia ha disminuido increíblemente la cantidad de muertes por asesinatos. Ese es un tema interesante porque la gente que muere por Covid –mayoritariamente- es gente grande que ya estaba en una edad cercana a la muerte. En Brasil, por ejemplo, disminuyó muchísimo la lista de crímenes, cuyas víctimas son en su mayoría jóvenes de entre 18 y 30 años. En lo negativo también encontramos cosas positivas como este dato: un montón de chicos que hubiesen muerto en conflictos sociales, finalmente van a continuar viviendo. Murieron más ancianos de los que se esperaban, pero también no murieron tantos jóvenes por situaciones violentas.

-> La violencia desde lo discursivo

Moriconi Bezerra aseguró que la violencia institucional que puede apreciarse en algunos países no tiene nada que ver con la pandemia, sino como una característica propia de los dirigentes.

“En el caso de Argentina está muy violenta en términos discursivos, aunque creo que no se transforma en violencia física como en otras partes del mundo”, explicó el politólogo. Dijo que tampoco se ven crímenes políticos, “pero se dice de todo, inclusive desde el periodismo en todo el arco ideológico”. “En México, Brasil o Colombia te matan. En la Argentina no pasa eso, aunque es muy violenta discursivamente”, opinó. Dijo además que tampoco la pandemia generó violencia con la “grieta” de la que siempre se habla en el país. “En la Argentina nunca hubo argentinidad. O mejor dicho, la Argentina es la grieta y por eso no podemos funcionar como país”, aseguró.