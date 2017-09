El Muñe, al ataque: trató de mediocre al Tano Angelici

Un ejemplo son las declaraciones del presidente de Boca, Daniel Angelici, quien en vez de felicitar al Millonario, eligió declarar que el Jorge Wilstermann pareció un equipo amateur por perder 8-0 con River en la vuelta de los cuartos de la Libertadores.

"Cuando puse la tele, River ya ganaba 4-0. Después vi un rato del segundo tiempo, unos 20 minutos. Y si bien River tiene buenos jugadores, el otro equipo parecía un equipo amateur”. Daniel Angelici El presidente de Boca se refirió a la victoria de River.

A pesar que el dirigente luego se retractó, su frase no pasó desapercibida en Núñez.

“Es de una mediocridad absoluta apelar a la desconfianza para no reconocer la superioridad que tuvo un equipo sobre el otro. Que hablen los de afuera, los que no estuvieron, es de una mediocridad tremenda”, dijo Marcelo Gallardo con cara de pocos amigos en respuesta al Tano. Continuando bajo el mismo tono, el entrenador agregó: “Nosotros vivimos el juego con pasión, y hacer eco con palabras y especulaciones también está de más”. Luego el Muñeco puso como ejemplo a Roberto Mosquera, DT de Wilstermann.

"Todo aquel que se sume al eco de la desconfianza y no quiera reconocer la superioridad de un equipo sobre otro es de una mediocridad absoluta”.Marcelo Gallardo El DT de River le salió al cruce al titular xeneize.

“Hay que tener humildad para reconocer cuando un equipo es superior y gana bien. Como lo fue Mosquera, que tuvo un comportamiento muy bueno, vino, me saludó y valoró el trabajo que había hecho. Eso habla de una calidad humana muy grande. El profesionalismo va más allá de la derrota. Y Mosquera tuvo la caballerosidad de reconocer la superioridad nuestra sobre su equipo y eso habla de su profesionalidad. Ojalá hubiera más personas entre las cuáles nos respetáramos en la derrota, como lo hizo él”, enfatizó.

Todos contra el Tano

El propio Mosquera se encargó de responderle a Angelici. “Lamento los dichos. River jugó un partido excelente. Cuando esté a mi altura moral, le contestaré”, dijo el entrenador del Aviador y agregó: “Yo tengo tranquilidad moral. Hablar de arreglo es una cobardía. Si River necesitaba más goles, los hacía”.

El Tano quiso volver sobre sus pasos y más tarde se retractó: “No quise decir que Jorge Wilstermann fue para atrás, sólo que me pareció que no jugó a nada. Me salió lo de equipo amateur, pero sin ánimos de ofender a nadie. No era fácil revertir un 0-3, pero eso es lo lindo que tiene el fútbol”, expresó el presidente, que con su frase no contribuyó a la armonía entre los equipos más grandes del país.

"Lamento los dichos. River jugó un partido excelente. Cuando esté a mi altura moral, le contestaré. Tengo tranquilidad. Hablar de arreglo es una cobardía. Si River necesitaba más goles, los hacía”.Roberto Mosquera El DT del Wilstermann también le respondió al Tano.

Habló alario en Alemania

“No me arrepiento de haber venido”

Lucas Alario dio ayer su primera conferencia de prensa en el Bayer Leverkusen y uno de los temas de los que habló fue sobre su traumática salida de River y del enojo del club millonario, que retrasó su habilitación impidiendo que juegue dos partidos de la liga alemana . “Si te digo que no me enteré, es mentira. Hoy llega todo. Lo entiendo. Llegó en un momento en el cual se había cerrado el libro de pases en Argentina. Me llegó lamentablemente en esa ocasión la propuesta. En lo personal, decidí venir porque lo sentía y no me arrepiento de haber venido”, contó el Pipa y agregó sobre su debut: “Estoy contento que, después de toda la incertidumbre de las últimas semanas, al fin haya podido jugar”.

“Lo de River no fue ninguna hazaña. Fue raro el desempeño del Jorge Wilstermann. Las hazañas fueron las conseguidas por Boca contra el Real Madrid o el Milan en Japón, no la de los primos”.Christian Gribaudo El secretario general de Boca echó más leña al fuego.