El Municipio hace caja con cada suba de la luz

El uso de espacio público es una tasa que la Municipalidad les cobra a los vecinos por la ocupación aérea de los postes y cables con los que se conectan a la luz. La comuna le trasladó la tarea de recaudar este tributo a CALF. Como quedó incluido en la boleta de luz, en vez de un monto fijo, se aplica un porcentaje sobre el consumo eléctrico de cada hogar. Así, cada vez que hay un tarifazo o que una familia gasta más de lo habitual, el impuesto aumenta.

El servicio de alumbrado público es una tasa que se aplica a quienes viven en la ciudad por el beneficio de tener las calles iluminadas. También se delegó la recaudación en CALF y en vez de establecer el monto según el consumo de la red de luminarias, se lo ató también al consumo eléctrico familiar.

En el presupuesto de este año, por el cobro que hace CALF del uso del espacio público, la Municipalidad previó recaudar 61,6 millones de pesos. Para 2019, estima ingresos de 131 millones de pesos por ese ítem. Por el servicio de alumbrado presupuestó 49 millones de pesos en 2018, mientras que para el año que viene estima que superará los 145 millones.

Según explicó el titular de CALF, Carlos Ciapponi, “los números son altos porque esas tasas se fijan sobre el consumo de energía, no son un valor fijo, y aumentaron lo mismo que la energía: 1600 por ciento en los últimos dos años”.

Además de CALF, la otra empresa que cobra la tasa por uso de espacio público en nombre del Municipio es SAEM, la concesionaria del estacionamiento medido. Si se compara cómo creció la recaudación en un caso y otro, la brecha es enorme.

En 2016, la Municipalidad recaudó 24,8 millones de pesos por el uso del espacio público en la boleta de CALF. Dos años después, por ese ítem percibió un 150 por ciento más. En cambio, la recaudación de la misma tasa por medio de SAEM pasó de 9,4 millones hace dos años a 10,6 millones en 2018, una suba del 10 por ciento.

Ciapponi indicó que, con las próximas boletas de luz, empezarán a remarcar los conceptos que pagan los vecinos y no forman parte del consumo de energía, para clarificar por qué Neuquén tiene uno de los servicios más caros del país. “Es lo mismo que estamos haciendo con el IVA y otros impuestos, porque cargarle cosas a la factura de CALF que no tienen nada que ver con CALF no se soporta más”, explicó.

El 10% de lo que se gastará en obras

La recaudación en contexto

La Municipalidad recaudará por el uso del espacio público y el servicio de alumbrado público un monto equivalente al 10 por ciento de la inversión anunciada para el año que viene en obras públicas. Con los dos conceptos incrustados en el boleta de CALF, el gobierno municipal estimó una recaudación de $276 millones, mientras que para obras presupuestó $2700 millones.

El otro impuesto en la boleta

Los ítems que recauda la Municipalidad en la boleta de CALF no son los únicos costos para los usuarios del servicio ajenos al consumo. En la boleta también se paga el IVA, que recauda el gobierno nacional. En el caso de Neuquén, la prestadora eléctrica no paga impuesto a las ganancias porque al ser cooperativa está obligada a reinvertir los excedentes, con lo cual no tiene ganancias.

