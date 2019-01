El Municipio le sacó el edificio a vecinal de Centenario

Según contó Luis Palma, referente de esa comisión vecinal, el hecho los tomó por sorpresa a los mismos vecinos y sostuvo que presentará una nota a la Municipalidad, para explicar lo sucedido.

“No sé si el intendente (Esteban Cimolai, de licencia por campaña) está al tanto de lo que pasó porque ahora hay otro intendente a cargo (Osvaldo Arancibia, presidente del concejo Deliberante)”, indicó Palma.

El dirigente vecinal aclaró que en su momento había un comodato por el uso del salón vecinal pero que se encuentra vencido. “Sabemos que no está renovado pero no nos parece la forma de que no te digan nada y pongan una oficina sin notificarte”, señaló.

La situación se da en un contexto de conflicto en el barrio, especialmente en un espacio verde de las 120 Viviendas, donde se instaló una feria señalada como ilegal.