El neuquino que busca hacerse un lugar en el cine de terror

Muchos son los jóvenes artistas neuquinos que migran hacia otras provincias buscando poder triunfar en las galerías de arte. Ahora es el turno de Juan Cil, que lejos de los flashes de Hollywood puso su energía en el under y ya estrenó el trailer de su primera película “La llave escorpión”.

En sus comienzos como estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, el neuquino siempre tuvo en su cabeza una historia, que ahora se convirtió en realidad. “Por el dibujo llegué a manejar el storyboard que me sirvió para poder desarrollar mis ideas en un guión y plasmarlo en una imágen”, contó a LM Neuquén.

WhatsApp Image 2020-10-21 at 18.08.39.jpeg

En palabras de su propio director, la película “cuenta la historia de una joven a la que sus padres echan de la casa por su orientación sexual, por lo que crece con un enorme rencor hacia su familia”, sin embargo, con el paso de los años, Julieta, nombre del personaje, decide ir a buscarlos. “Este encuentro nunca sucede y ella termina secuestrada y tiene que escapar de sus raptores”, agregó.

La película fue premiada por las Becas PAR que brinda la Universidad Nacional de La Plata a aquellos jóvenes artistas y sus proyectos: “Es un lindo primer reconocimiento, porque antes de dar el ok tuvieron que ver el material. Lo mejor de la beca es el aval de una de las mejores entidades que hay en el país”, comentó Cil.

Del dibujo a las cámaras

Como Cil viene del mundo del dibujo tuvo que descubrir las luces y las sombras del mundo del cine. “Fui aprendiendo porque siempre fui dibujante, pero aunque no lo parezca hay mucho en común entre los dos mundos”, contó. Y a pesar de estar lejos de los grandes presupuestos nunca bajó los brazos.

“Fue ponerme a estudiar mucho, investigar y leer pero sobre todo no bajonearte y trabajar con las herramientas que tenés a mano”, aclaró. El mundo del dibujo le permitió conocer el storyboard “que te permite plasmar tu idea en una pantalla y poder presentársela a los actores y actrices, además de poder tener una idea de lo que vas teniendo”.

WhatsApp Image 2020-10-21 at 18.08.59.jpeg

Además, lo que más tuvo que aprender en estos tiempos es a trabajar con otra gente, pero también tomar decisiones. “Aprendí a escuchar, pero también a decir que no. Me gustó mucho el mundo del cine y eso me permite seguir con una idea fija que permite centrar hacia donde voy todo el tiempo”, admitió.

Volviendo al dibujo, Cil apuesta a poder hacer confluir sus dos pasiones en una pantalla. “La peli tiene una parte con rotoscopia, que es una técnica que consiste en una tirada dibujada encima de la filmación”, dijo y explicó que es algo que pasa mucho en las películas del mundo Marvel.

Proyecciones y objetivos

Con el trailer ya publicado en las redes sociales, la fecha de presentación para La llave escorpiana es en abril de 2021 en YouTube, pero su director tiene la intención de poder llegar al mercado nacional y a las plataformas de streaming. Además, Cil quiere entrar en algún festival y el de Mar del Plata es el primer escalón.

La Llave escorpion - Trailer Oficial 2020

Cil está satisfecho con su primera experiencia en Cine y sabe que su film, y su arduo trabajo independiente, puede catapultarlo hacia la cima nacional. “Siento que esto va a ser la llave escorpiana que me va a abrir las puertas como artista. Ese es mi anhelo, que lleguen otras cosas a partir de esto”, dijo.

Ahora, el joven espera con su película bajo el brazo, puliendo detalles de edición, pero más que nada preparando el terreno para lo que se viene, ya sea el mundo de la publicidad o del marketing. Además, está trabajando en un videojuego con la historia de La llave escorpión.

"Estoy contento por cómo se dio todo, más allá de la pandemia que cortó todo un poco. La presentación está sponsoreado por un grupo de youtubers”, agregó y ocncluyó: "Está bueno el producto, te atrapa, te dan ganas de saber qué pasa, de decir quiero ver La llave escorpión”, concluyó Cil.