El novio de su amiga le dio una terrible trompada

Constanza está asustada, tiene un ojo totalmente hinchado y negro. Pero más le duele la indignación de no saber cómo ayudar a su amiga.

El domingo pasado recibió su llamado y fue a acompañarla. Mientras tomaban mates en la vivienda, junto a la pequeña hija de seis meses de su amiga, irrumpió su pareja a puro grito.

“Son unas putas de mierda, tenés pibes escondidos, vienen a chupar a mi casa, pedazo de trolas”, le dijo el joven de 23 años, según detalló Constanza en su denuncia radicada en la Comisaría Segunda.

Ante los insultos la amiga de Constanza, de 21 años, le pidió a su pareja y padre de su hija que se detuviera, y este comenzó a golpearla. “Yo no pude dejar que le pegue y me metí para defenderla, y me pegó una trompada y me tiró al piso”, relató la joven.

Constanza desde el domingo pasado que denuncia esta situación a través de su cuenta de Facebook y reclama ayuda para su amiga.