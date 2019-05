El nuevo He-Man

La noticia la confirmó el propio artista en una entrevista en el programa Tonight Show de Jimmy Fallon. Centineo, reconocido por interpretar al joven Jesus Foster en la serie The Fosters y también por papeles en comedias románticas de Netflix, como To All the Boys I’ve Loved Before y Sierra Burgess is a Loser, encarnará al héroe de la popular línea de figuras de acción de la década de los 80 en la cinta que será dirigida por los hermanos Adam y Aaron Nee.